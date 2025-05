Ellen van Dijk pakt eerste rode trui in Vuelta Femenina: 'Dit zijn de mooiste overwinningen'

Ellen van Dijk heeft zondag de eerste rode trui in de Vuelta Femenina. Haar ploeg Lidl-Trek was de snelste tijdens de openingsetappe, een ploegentijdrit. Na afloop straalde ze op het podium.

Lidl-Trek legde de 8,1 kilometer af in 9.30,20 minuten. Het team met verder de Deense Emma Norsgaard, de Britse Elizabeth Deignan en Anna Henderson en Niamh Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland was 3 seconden sneller dan SD Worx-Protime met kopvrouw Anna van der Breggen en de ploeg Liv-AlUla-Jayco.

Titelverdedigster Demi Vollering eindigde met FDJ-Suez als vierde. Vollering gaf 6 seconden toe op de rensters van Lidl-Trek. Tourwinnares Katarzyna Niewiadoma werd met Canyon//SRAM vijfde op 8 seconden.

Van Dijk was superblij met de overwinning en zei in het flashinterview dat de ploeg er echt een doel van had gemaakt. "Het hele team ging ervoor, niet alleen de rensters maar ook de staf. We hebben het bijna precies zo gedaan als we wilden en waren tevreden. Dan is het afwachten en als je dan wint, is dat echt een opluchting. Dit zijn de mooiste overwinningen, want deze kun je samen vieren."

De 38-jarige Van Dijk vertelde dat ze vooraf te horen had gekregen dat het de bedoeling was dat ze als eerste over de streep zou gaan en bij een overwinning de eerste leiderstrui zou pakken. "Het voelt niet als mijn leiderstrui, maar als die van het team", zei Van Dijk. "Het is heel speciaal dat het team wil dat ik hem draag, een eer."

Teleurgestelde Vollering

Vollering, die dus op zes seconden staat van Van Dijk, is de topfavoriete voor de eindzege in de Spaanse rittenkoers. Bij aankomst in het Zuid-Europese land was de topwielrenster echter wat teleurgesteld in de omstandigheden, zo liet ze weten op haar sociale kanalen.