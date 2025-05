Demi Vollering teleurgesteld bij aankomst in Spanje voor Vuelta: 'Dat hadden ze gezegd'

Demi Vollering is in Spanje waar de Vuelta Femenina zondag van start gaat. De Nederlandse topwielrenster hoopt voor de tweede keer op rij de eindzege te kunnen pakken. Maar de omstandigheden zijn anders dan verwacht.

Een flinke deceptie voor de 28-jarige renster van WorldTeam FDJ–Suez. Ze had gehoopt op een zomers tafereel aan de Spaanse kust, maar niets bleek minder waar. Het regende er namelijk pijpenstelen.

"Ga naar Spanje, zeiden ze... Het zal zonnig zijn, zeiden ze", schrijft Vollering teleurgesteld bij een foto van het slechte weer op Instagram. De Vuelta start in Barcelona, maar een dagje naar het strand in de Catalaanse stad zit er niet in.

Toch kon ze even later de stad verkennen zonder regen, zo is te zien op haar volgende Instagram Story. Het is nog steeds bewolkt, maar in ieder geval droog. Voor de start van de koers op zondag is het vooruitzicht ook goed. Ook dan zal het waarschijnlijk bewolkt zijn, maar wel droog.

Topfavoriet

Vollering is de topfavoriet voor de eindzege, nadat ze vorig jaar bijna moeiteloos won. Niemand leek geduchte tegenstand te kunnen bieden aan de Nederlandse. Juliette Labous en Évita Muzic reden vorig jaar allebei bij de eerste vijf en zijn ook dit jaar concurrentie voor Vollering.

Taboe doorbreken

Vollering stond recent ook in de belangstelling nadat ze het taboe rond de menstruatie van topsporters wilde doorbreken. Ze werd 'slechts' derde in Luik-Bastenaken-Luik en verklaarde dat dat te maken had met haar maandelijkse hormonen. Er werd positief op gereageerd en steeds meer vrouwen spraken zich uit.

Vollering kaartte ook aan dat er vrouwelijke atleten zijn die niet meer ongesteld worden. "Ze denken dat ze hard genoeg trainen, maar dit is niet normaal!" De wielrenster van FDJ-Suez heeft geen spijt dat ze afgelopen weekend zo eerlijk was over wat haar parten speelde. "Ik ben blij dat het een gesprek op gang heeft gebracht. Niet omdat het om mij ging, maar omdat dit een onderdeel van het leven is. En er rust nog steeds een taboe op."