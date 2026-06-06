Anna van der Breggen kan de eindzege in de Giro d'Italia Women ruiken. De 36-jarige Nederlandse wielrenster hield knap stand in haar roze trui tijdens de koninginnenrit. Die moest vanwege veiligheidsredenen wel worden ingekort. Dat kwam rivale Demi Vollering duur te staan.

Met nog twee etappes te gaan was de voorsprong van Van der Breggen één minuut op haar landgenote. Zaterdag wachtte de zwaarste etappe van deze koers, met de beklimming van de Finestre (18,5 km à 9,2%) en Sestriere (16,2 km à 3,8%). Dat beloofde wat, ware het niet dat de koersorganisatie het noodzakelijk vond om in te grijpen.

Koninginnenrit ingekort

"Vanwege een instabiele ijsplaat die op de weg kan vallen, zal de etappe om veiligheidsredenen ongeveer 1 km voor de bergtop (GPM) van de Colle delle Finestre eindigen" bevestigde de koersorganisatie terwijl de rensters bezig waren met de mythische beklimming. Op dat moment lag Van der Breggen samen met Vollering, Antonia Niedermaier en Isabella Holmgren aan kop.

Eurosport Italy: "Due to danger of avalanche, the stage will finish 1 km before the top of Colle delle Finestre."#GirodItaliaWomen — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 6, 2026

Pas gedurende de klim werd duidelijk dat de etappe zou worden ingekort. Enkele kilometers onder de top, op de onverharde tweede helft van de beklimming van de Finestre, probeerde Vollering meerdere keren weg te rijden bij de concurrentie. Maar ze wist Niedermaier en Van der Breggen niet te lossen. Holmgren moest er wel even af, maar kon terugkeren.

De voorlaatste etappe zou oorspronkelijk 106 km beslaan van Rivoli naar Sestriere, maar vanwege de veiligheidszorgen werden de afdaling van de Finestre en de slotklim naar Sestriere geschrapt. Dus werd er op de Finestre gestreden om de zege. Op de zandpaden kwam Vollering als eerste over de finishlijn.

🚴🇮🇹 | Demi Vollering wint op de Colle delle Finestre de flink ingekorte achtste etappe, maar Anna van der Breggen behoudt het roze! #GirodItaliaWomen



Wielrennen 👀 HBO Max pic.twitter.com/0PTRms0ND3 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 6, 2026

Voorsprong Anna van der Breggen in Giro Women

De Europees kampioene pakte wel wat bonificatieseconden op Van der Breggen. Toch is het lang niet genoeg om een bedreiging te vormen voor haar landgenote in het algemeen klassement. Vollering won twaalf seconden terug op Van der Breggen, die nu nog een voorsprong heeft van 48 tellen. Zondag wacht de laatste etappe met nog drie beklimmingen, waarvan eentje van de eerste categorie de zwaarste is.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover