Topwielrenster Anna van der Breggen ligt nog op koers om de Giro d'Italia voor vrouwen te winnen. Maar het scheelde niet veel of ze lag uit de koers. Vrijdag kwam ze lelijk ten val. De 36-jarige kampioene uit Zwolle heeft inmiddels laten weten hoe het met haar gaat.

Klassementsleidster Anna van der Breggen voelt zich "redelijk oké" na haar valpartij in de zevende etappe van de Giro d'Italia. "Ik heb enkele verwondingen, dat heb je na een valpartij, maar ik heb kunnen doorgaan tot de finish, dat is goed", zei de 36-jarige renster van SD Worx-Protime in haar flashinterview.

Smak op het asfalt

Van der Breggen bleef na haar val even op het asfalt liggen, maar kon haar weg vervolgen en hervond de aansluiting met het peloton. Haar voorsprong op landgenote Demi Vollering bleef zo een minuut. Zaterdag volgt de koninginnenetappe over de deels onverharde Colle delle Finestre.

"Deze avond en nacht ga ik proberen te herstellen. Ik zal morgen wellicht wat stijf zijn, maar zolang de benen maar goed zijn. Die voel je meer dan wat dan ook. Ik denk dat iedereen er morgen voor moet gaan. Dat is de belangrijkste dag als je voor de roze trui wil gaan. De klim is heel lang", aldus Van der Breggen.

Lucinda Brand

Wielrenster Lucinda Brand (36) is er vrijdag net niet in geslaagd de zevende etappe van de Giro d'Italia op haar naam te schrijven. De zestien jaar jongere Française Célia Gery (FDJ United - SUEZ) was in Salice Terme na 159 kilometer te sterk in de sprint. De Italiaanse Chantal Pegolo werd derde.

Replay of the big crash involving race leader Anna van der Breggen earlier today. pic.twitter.com/t3wH4I8y5g — René Bugner (@RNBWCV) June 5, 2026

Het drietal was onderdeel van een kopgroep van zes die er nipt in slaagde het peloton voor te blijven. Ook de Italiaanse Elisa Longo Borghini, de Giro-winnares van de afgelopen twee jaar, zat in deze groep. Zo haalde zij enkele seconden af van haar achterstand van ruim twee minuten op rozetruidraagster Anna van der Breggen.

Nog twee etappes

Zaterdag volgt een bergetappe, zondag is de slotrit. Van der Breggen won de koers al viermaal: in 2015, 2017, 2020 en 2021. Al elfmaal was een Nederlandse de sterkste bij de ronde. Annemiek van Vleuten heeft ook vier titels.

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