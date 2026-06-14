De schrik zit er goed in bij wielersensatie Paul Seixas. De negentienjarige Fransman reist volgende maand af naar de Tour als een van de favorieten. Maar in de Tour Auvergne ging Seixas zaterdag hard onderuit.

Alle Franse hoop op een nieuwe lokale Tour-winnaar sinds 1985 is komende zomer gevestigd op Paul Seixas. De nog maar negentienjarige rijder maakte dit seizoen al veel furore door sterk voorseizoen te rijden. Daarin won hij drie koersen en werd hij tweede in de prestigieuze koersen Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik.

Schrik voor Tour-favoriet

Eerder maakte Seixas bekend dat hij komende zomer zijn debuut gaat maken in de Tour, als kopman van zijn ploeg Decathlon CMA CGM. Echter is het nu nog maar de vraag of hij daar veel potten kan breken.

Seixas ging namelijk hard onderuit in de zevende etappe van de Tour Auvergne. In een afdaling honderdkilometer voor de finish ging het mis. Een deel van de afdaling werd al onder genaturaliseerde omstandigheden afgewerkt wegens grind op de weg. Toen er daarna weer geracet mocht worden ging Seixas onderuit in een bocht. De schade is vooral kenbaar op zijn beide ellebogen, rechterheup en linkerknie.

Ondanks zij gehavende toestand wist Seixas door hulp van zijn ploeggenoten de etappe, die finishte op de Grand Colombier, te eindigen als zevende. Na de finish gaf de wielersensatie tekst en uitleg over zijn valpartij, terwijl hij bij elkaar werd gehouden door pleisters en verband.

'Ik dacht heel even dat ik niet meer verder zou kunnen'

"Het is een fout van mijn kant. Ik heb geen enkel excuus. Dit was een stommiteit", zo begon Seixas zijn verhaal aan Franse media. "In een bocht kwam ik te snel aan. Ik heb de gewoonte aangenomen om bepaalde renners in de afdaling in te halen om zo, zonder te veel krachten te verspillen, posities te winnen. Dat is een strategie die niet zonder risico is. Vandaag heb ik de prijs betaald."

Ook reageerde Seixas op zijn verwondingen. "Ik maakte een zweefvlucht over het asfalt. Ik gleed door op mijn handen en ja… eigenlijk met mijn hele lichaam. Ik ben daardoor ook overal geschaafd. Vervolgens kwam ik tot stilstand in de greppel. Ik dacht heel even dat ik niet meer verder zou kunnen. Ik was helemaal kapot. Ik was bang dat ik mezelf enorm veel pijn had gedaan."

Afgestapt

Seixas besloot gewoon deel te nemen aan de achtste etappe van de koers. Echter stapte hij na 32 kilometer al af. "Rust uit. We zien je snel terug", schrijft zijn ploeg op X. De start van de Tour de France vindt plaats op 4 juli.

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