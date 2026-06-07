In aanloop naar de Tour de France begint zondag de Tour Auvergne - Rhône-Alps, voorheen het Criterium du Dauphiné. Traditioneel is dit de rittenkoers ter voorbereiding op het Franse wielerspektakel van de zomer. Paul Seixas staat als favoriet voor de eindzege aan de start, maar baalt van de afwezigheid van supersterren Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Seixas sprak op het persmoment voorafgaand aan de koers met DirectVélo over het ontbreken van zijn concurrenten voor de Tour de France. "Ik had graag gehad dat ze er bij waren", is de pas 19-jarige Fransman eerlijk. “Ik rijd graag tegen hen, al heb ik nog niet vaak tegen Jonas gekoerst. Tegen de besten rijden is altijd een uitdaging en een kans om te groeien.”

Het wordt de eerste keer dat Seixas de Tour gaat rijden. Afgelopen jaar en dit voorjaar brak hij door en in Frankrijk wordt er hoopvol toegekeken. Sinds 1985 stond geen Fransman meer in het geel op de Champs-Élysées. “Dromen mag altijd”, lacht Seixas. “Maar je moet realistisch blijven. Ik heb veel respect voor hem (Tadej Pogacar, red.) en blijf bescheiden. Dat geldt ook voor Jonas (Vingegaard, red.); we mogen hem niet vergeten. Zij bezetten al vijf jaar de eerste twee plaatsen in de Tour. Ik ben hier om mezelf met hen te meten, maar zolang ik dat niveau nog niet heb bereikt, wil ik niet te veel fantaseren.”

'Traditionele voorbereidingskoers'

In de Tour Auvergne - Rhône-Alps hoopt Seixas zich goed voor te bereiden op de Tour, die op 4 juli van start zal gaan. “Traditioneel is dit de klassieke voorbereiding op de Tour de France en een echte generale repetitie. Veel renners zijn hier gestart en wonnen een maand later ritten in de Tour, of zelfs het eindklassement. Voor mijn eerste Tourdeelname wilden we niets ongewoons doen; daarom hebben we gekozen voor een vrij traditioneel programma, met deze wedstrijd erbij.”

Hoewel Seixas een van de topfavorieten is voor het eindklassement van de koers, wil hij zich daar niet op blindstaren. Ook dat heeft met de Tour te maken. "Het belangrijkste is om te zien hoe ik mijn herstel tussen de ritten heb verbeterd. Ik wil niet volledig uitgeput eindigen zoals vorig jaar. Het parcours lijkt in veel opzichten op wat ik in de Tour zal meemaken. Ook zaken zoals media-aandacht en alles eromheen spelen al een rol. Dit is echt een voorproefje van de Tour, en dat maakt deze wedstrijd voor mij zo interessant.”

Zijn grote concurrenten in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes zijn Isaac Del Toro, João Almeida (beiden UAE Team Emirates), Juan Ayuso (Lidl-Trek) en Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike).

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