De wielerwereld werd deze week opgeschud door een horrorcrash van Urska Zigart, de partner van Tadej Pogacar. Na dit incident wordt er in de wielerwereld geschreeuwd om veranderingen.

In de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen ging het mis voor de Sloveense. In de laatste kilometer, in volle snelheid, viel Zigart over een verkeersdrempel en verloor ze haar evenwicht. Hierdoor kwam ze hard ten val en liep ze een gebroken kaak en lichte hersenschudding op. Uiteindelijk werd ze met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Ook andere renster kwamen hard ten val dankzij de uitglijer van Zigart.

Geïrriteerde Pogacar

Na de crash was Pogacar zelf al niet gediend van de onveilige situatie waarin zijn partner moest racen. Zo reageerden hij na afloop van zijn race geïrriteerd richting een cameraman door een tik op de lens de tegen toen die hem aan het filmen was.

Een dag later gaf de laatste winnaar van de Tour de France een update over zijn vriendin. "Ze is nog de hele nacht in het ziekenhuis gebleven. Ze is in een goede moed, ze is een vechter en sterk. Dat geeft me motivatie voor de volgende dagen. Ze wil dat ik de trui houd en dat ik maandag zo snel mogelijk thuis ben", zo zij hij tegen Sloveense media.

Statement

Na de crash van Zigart kwam Rennersvakbond CPA Women zondag met een stevig statement. De groep eist veranderingen in de veiligheidsmaatregelingen van de UCI. "Na het ernstige ongeluk dat plaatsvond in de laatste kilometer van de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen, roept CPA Women, namens de rensters, op tot een grondige herziening van het huidige werkmodel", zo luidt het begin van de verklaring.

"Er blijven echter ernstige incidenten plaatsvinden en het is onze verantwoordelijkheid om ons af te vragen of het huidige systeem alle antwoorden kan bieden die onze sport nodig heeft. De wielersport mag niet bang zijn voor verandering. We geloven dan ook dat de tijd is gekomen om de werkwijze van te herzien en te versterken", zo vervolgt het boze statement.

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