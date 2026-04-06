Mathieu van der Poel greep zondag naast zijn vierde zege in de Ronde van Vlaanderen te boeken, maar hij eindigde wel voor de zevende keer op rij op het podium. Daar kreeg hij gezelschap van winnaar Tadej Pogacar en Remco Evenepoel, waardoor de laatste drie wereldkampioen samen op het podium stonden. Van der Poel maakte van dat speciale moment een foto, die inmiddels aardig viral gaat op sociale media.

Van der Poel boekte in 2024 zijn derde zege in Vlaanderens Mooiste en aast sindsdien op zijn vierde overwinning. Daarmee zou hij in zijn eentje recordhouder worden, maar voorlopig gooit Pogacar elke keer roet in het eten. De Sloveen won vorig jaar en herhaalde dat kunstje zondag opnieuw, waardoor hij nu net als Van der Poel en zes andere renners ook driemaal de Ronde van Vlaanderen heeft gereden.

Het wielermonument kreeg een uitslag om van te smullen, want de vijf grootste favorieten eindigden ook in de top-5. Pogacar en Van der Poel kregen op het podium gezelschap van debutant Evenepoel, terwijl Wout van Aert en Mads Pedersen het moesten doen met de vierde en vijfde plek.

Het podium met Pogacar, Van der Poel en Evenepoel was door hun status natuurlijk sowieso bijzonder, maar zij zijn ook nog eens de laatste drie wereldkampioenen. De Belg won het WK in 2022, Van der Poel deed dat een jaar later en Pogacar schreef de afgelopen twee edities op zijn naam.

Iconische foto Van der Poel gaat viral

Van der Poel vond het dusdanig bijzonder dat hij besloot om het allemaal vast te leggen op zijn telefoon. Hij maakte voordat de heren het podium beklommen een selfie met Pogacar en Evenepoel en deelde die op Instagram. "In goed gezelschap", schreef de Nederlander erbij.

De iconische foto van de drie wielergrootheden valt op het sociale medium overigens erg goed in de smaak. Het bericht van Van der Poel, die 1,5 miljoen volgers heeft, is inmiddels al meer dan 200.000 keer geliket. Mogelijk is dat de reden dat Pogacar ook wel interesse heeft in de foto, want hij reageert onder het bericht. "Stuur me alsjeblieft de selfie", schrijft hij in een comment.

Nieuw titanenduel op komst

Van der Poel en Pogacar zullen elkaar komend weekend opnieuw tegen gaan komen in Parijs-Roubaix, terwijl Evenepoel waarschijnlijk ontbreekt. Van der Poel gaat ook daar voor zijn vierde zege en kan dan het record van Tom Boonen en Roger de Vlaeminck evenaren. Pogacar kan op zijn beurt na Eddy Merckx en Rik van Looy de derde man worden die alle vijf de monumenten wint.