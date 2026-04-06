Wielerfenomeen Tadej Pogacar soleerde op imposante wijze naar zijn tweede overwinning in de Ronde van Vlaanderen op rij. Zijn winst kreeg naderhand nog een bittere nasmaak, die wellicht nog erger kan worden.

Mathieu van der Poel moest zondagmiddag wederom zijn meerdere erkennen in Pogacar. De Sloveen plaatste op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont een aanval die die Nederlander te machtig bleek. Hierdoor pakte Pogacar zijn derde overwinning in de Ronde van Vlaanderen; evenveel als zijn concurrent Van der Poel.

Incident spoorwegovergang

De koers werd al snel opgeschrikt door een incident rond een spoorwegovergang. De seinen gingen namelijk op rood omdat er passerende trein langskwam, maar een groepje renners van het peloton, met onder meer Evenepoel en Pogacar, glipte nog snel langs de dichtgaande spoorwegbomen. Deze actie wordt momenteel onderzocht door de Belgische politierechter en de overtredende renners riskeren een boete.

Boetes voor Pogacar en Evenepoel

De uiteindelijke nummers één en drie van de koers zijn al wel beboet door andere strafbare feiten tijdens de Ronde van Vlaanderen. Zo kreeg de Sloveen een boete van 500 Zwitserse frank (ongeveer 540 euro), omdat hij afval weggooide buiten de toegestane afvalzones. Hierbij krijgt hij ook een aftrek van 25 punten op de UCI-ranking.

Ook Evenepoel werd beboet na het Vlaamse wielermonument. Hij maakte zich namelijk schuldig aan een zogeheten plakbidon, het vasthouden van een bidon uit de ploegleiderswagen terwijl die rijdt. De Belg moet 200 Zwitserse frank (ongeveer 217 euro) overmaken aan het hoofdkantoor van de UCI, gelegen in Zwitserland. Van der Poel hoeft niets te lappen, hij reed een cleane Ronde.

Parijs-Roubaix

Volgende week zondag staat het volgende wielermonument al op het programma. Dan gaan Van der Poel en Pogacar het wederom tegen elkaar opnemen in Parijs-Roubaix. Evenepoel heeft aangegeven de Franse wielerklassieker voorlopig over te slaan.