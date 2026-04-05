Het was zondag weer tijd voor een van de mooiste koersen van het jaar: de Ronde van Vlaanderen. Bij de vrouwen leverde dat een Nederlandse zege op: Demi Vollering pakte met overmacht de winst. Mathieu van der Poel hoopte bij de mannen met een vierde overwinning de succesvolste renner ooit te worden, maar dat zat er niet in. Vollering en Van der Poel verdienen allebei wel een mooi bedrag aan prijzengeld.

Vollering pakte voor de eerste keer de winst in de Ronde van Vlaanderen. Op de laatste beklimming vna de Oude Kwaremont reed ze de rest uit het wiel en ze zag haar rivalen pas weer na de finish terug. Vollering kwam solo over de streep in Oudenaarde. Pauline Ferrand-Prévot won 42 seconden achter Vollering het sprintje om de tweede plek van Puck Pieterse.

Van der Poel hoopte bij de mannen in zijn eentje recordhouder te worden wat betreft het aantal zeges in Vlaanderens Mooiste, maar dat lukte niet. Hij werd geklopt door Pogacar, die met zijn derde zege het aantal van Van der Poel gelijk evenaarde. De twee staan daardoor nu samen in illuster rijtje met zes andere mannen die de koers drie keer wisten te winnen: Achiel Buysse in de jaren ’40, Fiorenzo Magni in de jaren '50, Eric Leman in de jaren ’70, Johan Museeuw in de jaren ’90, Tom Boonen won voor de derde keer in 2012 en Fabian Cancellara deed dat in 2014.

Prijzengeld Ronde van Vlaanderen 2026

Het prijzengeld van de Ronde van Vlaanderen 2026 is onveranderd ten opzichte van de editie van 2025. Dat betekent dat de renners samen precies 50.000 euro mogen verdelen. De organisatie keert sinds 2023 hetzelfde prijzengeld uit aan zowel de mannen als de vrouwen. De winnares van de Ronde krijgt dus net zoveel als de winnaar. Daarmee pakte de Ronde van Vlaanderen een voortrekkersrol.

Vollering verdient daardoor net als Pogacar een bedrag van liefst 20.000 euro met haar zege. Van der Poel moet het als nummer 2 bij de mannen doen met de helft. Pieterse werd bij de vrouwen derde en dat levert haar ook nog 5000 euro op.

Winnaar: 20.000 euro

Nummer 2: 10.000 euro

Nummer 3: 5000 euro

Nummer 4: 2500 euro

Nummer 5: 2000 euro

Nummer 6: 1500 euro

Nummer 7: 1500 euro

Nummer 8: 1000 euro

Nummer 9: 1000 euro

Nummers 10 tot en met 20: 500 euro