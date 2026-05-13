De Giro d'Italia is inmiddels weer helemaal terug op vertrouwde bodem in Italië. Woensdag lijkt een dag voor de vroege vlucht te worden, maar het kan ook zomaar totaal anders eindigen. Volg hier alle ontwikkelingen live!

De vijfde etappe brengt het peloton van de start in Praia a Mare over ruim 203 kilometer naar de stad Potenza. Het parcours lijkt op een typische heuvelrit. Daardoor is de hoop van veel vluchters dat er eindelijk eens een vroege kopgroep vooruit blijft en om de winst mag strijden. Wel zijn de heuvels behoorlijk pittig, waardoor ook verschuivingen in het klassement niet uitgesloten zijn.

Bij de terugkeer van de Giro in het eigen Italië kwam gelijk ook de terugkeer van de iconische 'maglia rosa' om de schouders van een Italiaan. Giulio Ciccone van Lidl-Trek was, na een dag lang vechten om bonificatieseconden, nipt de beste in het algemeen klassement. Hij verdedigt een voorsprong van vier seconden op een drietal achtervolgers. Beste Nederlander is Thymen Arensman op plek vijf, slechts zes seconden achter de roze trui-drager.

Kansen voor de vluchters

Of er andermaal een Nederlander gaat winnen, is nog niet duidelijk. Maar tenminste één landgenoot is met veel goede herinneringen naar Zuid-Italië afgereisd. Koen Bouwman won in 2022 de etappe met dezelfde finishplaats, Potenza. Vandaag is de verwachting, tenzij toppers als Jonas Vingegaard anders willen, dat de vroege vlucht eindelijk eens beloond zal worden. Iedereen gaat dus ook zijn stinkende best doen om mee te zitten in de eerste echte kopgroep. Namens Nederland ligt de hoop op de schouders van Wout Poels, van Unibet Rose Rockets, die erg fit oogt.

