In de zesde etappe van de Giro d'Italia zullen de renners finishen in Napels. De vlakke wegen richting de finish nodigen uit tot een sprint in de Italiaanse havenstad. Lees hier de ontwikkelingen in de koers.

Op donderdag trekt het peloton 161 kilometer van Paestum naar Napels. De overwegend vlakke rit zal waarschijnlijk uitmonden in een sprint. In de finale maken de renners een lus om de Vesuvius heen, waarna ze Napels uiteindelijk via het oosten binnen rijden. De finish ligt op de met kasseien bezaaide Piazza del Plebiscito.

In Napels hoop wielerploeg Unibet Rose Rockets Dylan Groenewegen goed af te zetten voor de sprint om zo de eerste overwinning van het team in een grote ronde te bemachtigen. In de derde etappe was hij al dichtbij de zege. “Ik had de snelheid, maar ik kwam te laat”, zei hij na afloop van die rit bij Eurosport. “Het team deed het geweldig. Wat niet goed ging tijdens de eerste sprintkans, pakte nu wel goed uit. Maar ik had er gewoon eerder voor moeten gaan. Ik had de snelheid, dus dom.” Ook Jonathan Milan (Lidl-Trek) en Paul Magnier (Soudal Quick-Step) zijn kanshebbers voor de ritwinst.

