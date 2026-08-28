Mathieu van der Poel jaagt komend weekend op zo ongeveer de enige regenboogtrui die hij nog niet heeft in de wielersport. Zondag start hij op het WK in het Italiaanse Val di Sole. In aanloop naar de wedstrijd is hij goed gestemd, al maakt hij van de titel zeker geen obsessie.

Van der Poel won in 2023 het WK wielrennen op de weg in Schotland. In de vroege fase van zijn glanzende loopbaan werd hij bovendien liefst 8 keer de beste van de wereld in het veldrijden. Daar kwam in 2024 ook nog eens een regenboogtrui bij in het gravelfietsen. De alleskunner op de fiets won dus vrijwel alles op de fiets, maar één titel ontbreekt nog: de wereldtitel op de mountainbike.

'Te simpel om te zeggen'

De afgelopen jaren stond het mountainbiken op een iets lager pitje, maar toch hoopt Van der Poel, zeker richting de Spelen van 2028, om weer voorin mee te kunnen doen. Toch is hij niet meer volledig geobsedeerd door die titel.

"Het is zeker een belangrijk doel voor mij. Maar het is te simpel om te zeggen dat ik aan het einde van mijn carrière teleurgesteld zou zijn als ik die titel niet win", zei Van der Poel in aanloop naar de wedstrijd om de wereldtitel van zondag.

Genieten op de fiets

Na afloop van een zeer succesvolle Tour de France, waar Van der Poel twee etappes won en op de Champs-Élysees zelfs Tadej Pogacar versloeg, geniet hij weer op de mountainbike. "Je kunt wat meer spelen op een mountainbike. Dat vind ik erg leuk. De afdalingen hier zijn ook geweldig. Het is gewoon leuk om te rijden", aldus de 31-jarige renner, die zondag in Italië pas vanaf de vijfde rij mag starten omdat hij dit jaar weinig op de mountainbike in actie kwam.

Van der Poel kwam naar eigen zeggen in goede vorm uit de Tour. Dat in tegenstelling tot vorig jaar. Vooral door de speciale zege op Pogi. "De overwinning op de Champs-Élysées heeft me natuurlijk veel zelfvertrouwen en motivatie gegeven. Vorig jaar was ik niet echt op mijn normale niveau. Deze keer is de overstap naar de mountainbike veel soepeler verlopen."