Vrijdag waren alle ogen weer gericht op de ongenaakbare Tadej Pogacar in de zevende Vuelta-etappe, maar de drager van de rode trui liet het in een bergrit eens lopen. Dat gaf de aanvalslustige Wout van Aert de kans om direct na de start op avontuur te gaan. Zijn vlucht strandde op slechts enkele kilometers van de streep. De winst werd een prachtig eerbetoon aan de overleden koning Harald van Noorwegen.

De zevende etappe ging over 149,8 kilometer van Vall d'Alba naar Valdelinares. Na twee cols van derde en twee van tweede categorie, lag de aankomst op een col van eerste categorie. Die klim naar het skioord in Aragon had pieken tot 13 procent. Het was dus een typische dag voor de berggeiten in de Ronde van Spanje en daarmee dus opnieuw wereldkampioen Pogacar. Hij won donderdag alweer zijn derde etappe en draagt al sinds het begin de rode leiderstrui.

Van Aert direct in de aanval

Toch werd al snel duidelijk dat in elk geval Wout van Aert zijn zinnen had gezet op de etappezege. De Belg van Visma | Lease a Bike ging direct vanaf de meet in de aanval. Hij kreeg onder meer de Nederlander Milan Vader en Andreas Leknessund mee. De kopgroep veranderde de hele rit van vorm. Vader moest er al snel af, maar Van Aert, samen met Leknessund, bleven maar aan kop rijden. Wel zetten diverse groepjes steeds de achtervolging in om bij hen te geraken..

De koplopers kregen met nog 90 kilometer te gaan gezelschap van drie renners, waarmee het een vijftal werd. Zij begonnen samen aan de voorlaatste klim. In de achtergrond probeerden diverse renners, met onder meer Koen Bouwman, de groep te achterhalen.

140 kilometer in de aanval

Voor Van Aert stond er meer op het spel dan enkel de dagzege. Hij wilde zich ook verzekeren van de groene trui, die hij vrijdag al droeg. Maar het werd wel snel duidelijk dat het lastig werd voor de Vlaming. Hij zat immers in een kopgroep met verder een aantal sterke klimmers. Het doel voor de overige koplopers was dus duidelijk: Van Aert moest gelost worden, want voor de sprint had hij de beste papieren.

Het vijftal begon uiteindelijk ook samen aan de laatste klim en Pogacar vond het allemaal prima. Het gat liep uiteindelijk op tot bijna 7 minuten, waarmee duidelijk werd dat de vluchters het gingen uitvechten. Op de laatste klim zette de Noor Leknessund een laatste, verwoestende aanval in en die was Van Aert uiteindelijk te machtig. Zijn vlucht strandde dus na 140 kilometer. Wel kan hij zich troosten met het verstevigen van de groene puntentrui.

Eerbetoon aan overleden koning

Ook de andere vluchters moesten uiteindelijk lossen, waarmee de Noor na een heroïsche zege snelde. Het werd voor hem een prachtig eerbetoon aan de op vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen. Daar had zijn ploeg Uno-X vooraf al bij stil gestaan. De dag begon met een minuut stilte en de Noorse renners droegen bovendien een rouwband. Om het eerbetoon helemaal mooi te maken werd teamgenoot Johannessen tweede voor Van Aert.

Op de laatste beklimming werd Pogacar getest door concurrent Felix Gall. Dat zette de Sloveen aan om zelf ook nog eens aan te zetten. Dat leverde hem wat extra seconden voorsprong op, op onder meer Gall, Enric Mas en Primoz Roglic.

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