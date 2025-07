Oud-topwielrenster Leontien van Moorsel (55) won tweemaal de Ronde van Frankrijk voor vrouwen (toen met de naam La Grande Boucle féminine). De Brabantse zat echter in haar topjaren ook mentaal flink in het dal.

De Brabantse was vrijdag te gast bij De Oranjezomer, waar ze geen plek aan de tafel kreeg, maar vanaf de bar haar zegje kon doen. De eerste vraag was hoeveel kilometer de meervoudig olympisch kampioene nog fietst.

"Nou, nou wel redelijk wat", zegt ze. "Ik heb morgen nog een clinic staan. Dan ga ik 100 kilometer fietsen met een groep mensen. Dan moet je wel zorgen dat je fit blijft. Ik fiets nog wel drie keer in de week. En hardlopen. Ja, lekker om het koppie leeg te maken."

Mentale problemen

Later in de show komt ze te spreken over toptennisser Alexander Zverev, die na zijn snelle uitschakeling bij Wimbledon, liet weten dat hij mentaal in de put zit. Hij voelt geen blijdschap meer op of naast de baan en kampt met eenzaamheid. "Ik vind het heel goed dat ze hun kwetsbaarheid durven te laten zien", vindt ze. "En dat ze hardop durven uitspreken: Ik heb hulp nodig."

"Ik heb het zelf ook meegemaakt, dan geniet je ook niet meer van succes. Ik won de Tour en was ook niet blij. Het is vreselijk. Iedereen vindt wat van je. Op het mentaal dat je mentaal heel diep zit, doet het ook echt wat met je. Het is lastig om erover te praten. Ik ben voor alles uitgemaakt. Vet varken, stop ermee. Daarom ben ik blij dat hij zegt dat hij hulp gaat zoeken."

Zverev

"Ik voel me heel eenzaam op sommige momenten", zei Zverev in Londen. "Mentaal gezien heb ik veel problemen gehad sinds de Australian Open. Ik weet gewoon niet hoe, maar ik probeer uit dit dal te klimmen."

Toch ziet hij zichzelf steeds weer terugvallen in sombere gedachten. "Ik voel me over het algemeen heel alleen in het leven op dit moment. Dat gevoel is niet echt fijn."





Eetstoornis

Rond 1994 ontwikkelde ze een ernstige eetstoornis, waardoor ze tijdelijk moest stoppen met wielrennen; ze viel extreem veel af, haar gezondheid verslechterde snel, en ze raakte in een depressieve periode waarin ze obsessief bezig was met haar gewicht, voeding en prestaties.