Olympisch kampioene Leontien van Moorsel ruilt villa in voor penthouse met schitterend uitzicht op Rotterdam

Leontien van Moorsel is verhuisd binnen Rotterdam. De olympische kampioene van 2000 en 2004 ruilde met haar man Michael Zijlaard hun villa in voor een penthouse met een uitzicht over de stad. Daar betaalde het stel een slordige 1.225.000 euro voor, ongeveer 20.000 onder de vraagprijs.

Van Moorsel en haar man konden dat bedrag makkelijk ophoesten. Volgens Bekende Buren verkochten ze eerder dit jaar verkochten hun villa in Rotterdam namelijk voor 1,675 miljoen euro. Het leverde ze een winst van meer dan een half miljoen op. De gemaakte winst kon dus in de aanschaf van het nieuwe penthouse worden gestopt.

Het luxe onderkomen is gelegen op de 21e verdieping en heeft een woonoppervlakte van 202 m². Maar wat misschien nog wel fraaier is, is het spectaculaire uitzicht dat Van Moorsel en haar man erbij krijgen. Ze zien de skyline van Rotterdam op een afstandje en zijn zelf binnen een kwartier in het centrum. Rotterdam The Hague Airport ligt eveneens op vijftien minuten.

Het uitzicht waar Leontien van Moorsel dagelijks van kan genieten. © Bekende Buren

Olympisch kampioene

De Boekelse Van Moorsel trouwde in 1995 met oud-wielrenner Michael Zijlaard. Samen hebben ze een dochter Indy, die datet met Feyenoord-jeugdspeler Thijs Kraaijeveld. Van Moorsel kon zelf ook een aardig potje fietsen. Wat heet. De Joekel van Boekel won goud op de tijdritten van de Olympische Spelen in Sydney (2000) en Athene (2004). Ook waren er gouden medailles op de wegrace en achtervolging (baanwielrennen) in Australië.

Maar dat niet alleen. Van Moorsels prijzenkast puilt uit. De Nederlandse werd twee keer wereldkampioene op de weg (1991 en 1993), twee keer wereldkampioene tijdrijden (1998 en 1999) en vier keer wereldkampioene achtervolging (1990, 2001, 2002 en 2003). Ze pakte daarnaast in totaal ook 24 nationale kampioenschappen verdeeld over verschillende onderdelen.

De zesvoudig Sportvrouw van het Jaar is tevens koersdirecteur van de vrouwenwedstrijd van de Amstel Gold Race, waar ze zelf in 2002 de beste was. Ook richtte ze in 2013 het Leontienhuis op voor jonge mensen met een eetstoornis.