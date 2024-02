Leontien van Moorsel had schrik van Mart Smeets: 'Echt verschrikkelijk'

Mart Smeets ligt hevig onder vuur na zijn interview met Coen Verbraak. Daarin ging het over zijn grensoverschrijdende gedrag bij de NOS, vooral gericht tegen Aïcha Marghadi. Maar de voormalig sportcommentator was ook bij oud-wielrenster Leontien van Moorsel niet geliefd.

"Ik vond het nooit fijn als na het behalen van een wereldtitel of een olympische titel geïnterviewd werd door Mart", vertelt de viervoudig olympisch kampioene bij Shownieuws. "Ik voelde me nooit op mijn gemak. Ik heb zelfs gehad, bij de sportverkiezing, dat ik bijna zeker wist dat ik Sportvrouw van het Jaar zou worden. Dan deed hij een duopresentatie samen met Jack van Gelder", herinnert Van Moorsel zich.

"En dan had ik zoiets van: o, ik hoop dat als ik het word, dat ik niet geïnterviewd word door hem, want dan word ik het liever niet. Ik voelde me gewoon niet prettig", gaat Van Moorsel verder. Volgens de Boekelse was ze vooral figurant. "Hij vond het altijd belangrijk - ook al had je nog zoveel gepresteerd - dat hij de belangrijkste was. Ik voelde me gewoon niet op mijn gemak naast hem. Dat gevoel had ik nooit bij Dione (de Graaff, red.) of Jack van Gelder, maar bij Mart voelde ik me gewoon niet prettig."

Van Moorsel vond Smeets ook erg arrogant. "Dat straalde hij een beetje uit. Dat is een gevoel dat ik had dat hij mij gaf. Zo voelde ik dat."

Succesvolle carrière

Van Moorsel kende een rijke carrière. Als wielrenster won ze het WK op de weg in 1991 en 1993. Ze was de beste in de Ronde van Frankrijk in 1992 en 1993 en won de Amstel Gold Race in 2002. Na haar olympische titel in 2004 in Athene stopte ze ermee. Van Moorsel werd Sportvrouw van het Jaar in 1990, 1993, 1999, 2000, 2003 en 2004. Ook pakte ze in 2006 de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs voor haar verdiensten in de vrouwenwielersport.