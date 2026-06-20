Er staat momenteel geen maat op Olav Kooij. De sprinter van Decathlon CMA CGM was lange tijd uitgeschakeld vanwege een hardnekkig virus, maar sinds zijn rentree rijgt hij de zeges aaneen. Zaterdag was het wederom raak in de vierde etappe van de Ronde van België, waarmee hij alweer zijn derde zege dit jaar noteerde. Daarmee doet de Nederlander Nederlander bovendien goede zaken richting Tour de France.

Kooij kampte met een virus waardoor hij in het begin van het seizoen niet voor zijn nieuwe ploeg in actie kon komen. In de Franse koers Boucles de la Mayenne boekte hij bij zijn rentree in mei twee ritzeges en won hij de puntentrui. In België heeft hij na een tweede plaats nu ook een zege te pakken.

Olav Kooij sprint naar volgende zege

De vierde etappe in de Ronde van België was allesbehalve vlak, maar toch leek een sprint het meest aannemelijke scenario. Een groep vluchters ging in de aanval en zagen hun voorsprong groeien tot drie minuten. Pas op tweeënhalve kilometer van de streep werden de resterende vluchters ingegrepen, waarna de sprinters voor hun kans mochten gaan.

In Aarschot leek Tim Merlier naar de zege te spurten, maar uiteindelijk was het Kooij die als eerste zijn wiel over de streep drukte. De Belg werd tweede achter de Nederlander en de derde plaats was voor Jasper Philipsen.

Tour de France lonkt

Het is nog onduidelijk of Kooij ook van start zal gaan in de Tour de France. Hij is ploeggenoot van het Franse toptalent Paul Seixas, die zijn Tourdebuut gaat maken. De ploegleiding heeft aangegeven pas na de Ronde van België te willen beslissen over de deelname van de Nederlander.

Toch spreken de statistieken in het voordeel van Kooij. De overwinning van zaterdag is alweer de derde voor de sprinter van Decathlon sinds zijn rentree. Daarmee heeft de Franse ploeg dus een interessante troef in handen voor ritzeges in de Tour.

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