Maanden langs de kant, een nieuwe ploeg en een lange revalidatie, maar Olav Kooij liet bij zijn rentree meteen zien dat hij er nog steeds staat. De 24-jarige Nederlander won donderdag de eerste etappe van de Boucles de la Mayenne in een massasprint. Het was zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg Decathlon CMA CGM én zijn eerste koersdag van 2026.

Kooij stond maandenlang langs de kant vanwege een hardnekkig virus. De sprinter, die afgelopen winter de overstap maakte van Visma-Lease a Bike naar Decathlon CMA CGM, moest lang wachten op zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg. Decathlon haalde hem met een duidelijk doel: de groene trui winnen in de Tour de France, die over ruim een maand begint in Barcelona. Echter is de vraag of dat doel nog altijd haalbaar is na zijn lange afwezigheid en de opmars van het wielerfenomeen Paul Seixas, die een goed algemeen klassement najaagt.

Direct raak voor Olav Kooij

De 172 kilometer lange etappe van Saint-Berthevin naar Château-Gontier-sur-Mayenne eindigde zoals verwacht in een massasprint. Een vroege vlucht van vijf renners, met rasaanvaller Baptiste Veistroffer als grootste naam, werd op tijd teruggehaald.

In de laatste honderden meters probeerde Lotto-Intermarché Vito Braet af te zetten. Topfavoriet Mads Pedersen ging de sprint te vroeg aan en viel stil. Kooij profiteerde optimaal en won overtuigend voor Alessio Magagnotti en Anthony Turgis.

'Ik moest gewoon sprinten'

Kooij was zichtbaar verrast door zijn eigen prestatie. "Ik had dit echt niet verwacht. De laatste jaren reed ik altijd om te winnen, maar vandaag ging het meer om genieten van het feit dat ik weer terug ben in het peloton, na zo'n lange periode zonder wedstrijden", zei hij na afloop. "Toen ik de finish zag, dacht ik: ik moet gewoon sprinten en kijken hoe ver ik kom."

De Nederlander prees zijn nieuwe ploeggenoten uitbundig. "Soms moet je er gewoon in geloven. Mijn ploeggenoten geloofden dat ik hier een goede uitslag kon behalen. Ze deden geweldig werk. Voor mij is het heel mooi om na al die maanden zo terug te komen."

Koninginnenrit in de Giro

Terwijl Kooij zijn rentree vierde in Frankrijk, speelde zich in Italië de koninginnenrit van de Giro d'Italia af. De negentiende etappe voerde het peloton over de gevreesde Passo Giau richting Alleghe, de zwaarste dag van de 109e editie. Jonas Vingegaard van Visma-Lease a Bike bleef in de roze leiderstrui en lijkt af te stevenen op de eindzege. Thymen Arensman verloor veel tijd om zijn podiumambities, de winst ging naar Sepp Kuss.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover