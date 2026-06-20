Mathieu van der Poel fietste de afgelopen week niet al te best in de Ronde van Zwitserland. De Nederlandse topwielrenner leek nog te zoeken naar zijn topvorm richting de Tour de France. Zaterdag nam hij alle zorgen bij zijn fans weg door een enorm sterke tijdrit. Alleen wereldkampioen Tadej Pogacar was hem de baas.

Deze Ronde van Zwitserland staat grotendeels in het teken van Tadej Pogacar. De Sloveense wereldkampioen gebruikt de koers als opstapje richting de Ronde van Frankrijk. In de pittige bergetappes stond er al geen maat op hem. Zaterdag stond de voorlaatste etappe op het programma, een tijdrit. Daar toonde hij andermaal zijn spierballen. Verder viel Mathieu van der Poel positief op.

Sterke rit

Pogacar heeft zaterdag de tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De viervoudig Tourwinnaar van UAE Team Emirates was in de etappe over 23,7 kilometer rond Aarburg drie tienden van een seconde sneller dan Mathieu van der Poel. De Noor Tobias Foss werd derde op 7 seconden. Dat Van der Poel zo vlak achter hem eindigt, zegt veel over zijn vorm.

Van der Poel zette met zijn tijdrit verrassend de snelste tijd neer. Zo was hij sneller dan Pogacars Belgische knecht Tim Wellens. Lang kon niemand aan de tijd van de Nederlander komen, totdat klassementsleider Pogacar als laatste renner over de streep kwam.

Mindere vorm

De afgelopen dagen was er nog veel te doen rond de vorm van de voormalig wereldkampioen. Vooral in de eerste paar bergetappes oogde hij niet opperbest. Daar had Van der Poel zelf wel een verklaring voor.

"We hebben een pittige trainingsstage achter de rug. Waar we goed gewerkt hebben met de ploeg. Daar is alles goed verlopen, maar dat voelde ik misschien. Af en toe moet ik een beetje geduld hebben", vertelde hij eerder. Het leidde tot zorgen bij zijn fans, maar die zijn inmiddels weg door de ijzersterke tijdrit.

Ronde van Zwitserland

Zondag wacht de renners in de vijfde en laatste etappe een zware dag in de Alpen. De bergpas Col de la Croix moet twee keer in zijn geheel worden beklommen in de rit over 150,7 kilometer rond Villars-sur-Ollon. In het algemeen klassement heeft Pogačar zijn voorsprong op nummer 2 Richard Carapaz uit Ecuador uitgebreid naar 4.22 minuten. Mathias Vacek uit Tsjechië staat derde op 4.27. Wilco Kelderman is de beste Nederlander op de achtste plaats (5.51).

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