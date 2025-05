Openhartige ploegbaas Lidl-Trek (51) deelt aangrijpend verhaal: 'Dan is het beter om te sterven'

De Giro d'Italia kan voor Lidl-Trek niet meer stuk. Ze wonnen tot op heden liefst zes etappes en reden een tijd in het roze. Vooral voor ploegleider Luca Guercilena (51) is dat speciaal, aangezien hij chronisch ziek is.

In 2021 werd er bij de Italiaan namelijk agressieve lymfeklierkanker vastgesteld. Desondanks vocht Guercilena zich uit meerdere dalen, maar zijn verhaal is aangrijpend. "I k sta elke dag op met het idee dat ik blij ben dat ik nog leef", vertelt hij in een interview met De Telegraaf.

Drama in Giro: wielrenner na zware val uit ravijn getakeld en naar ziekenhuis vervoerd De Giro d'Italia draait op volle toeren, maar helaas zijn de weersomstandigheden op zijn zachtst gezegd niet ideaal. Door flinke regenbuien is er een groot risico op een nare val, zo ondervond ook Alessio Martinelli.

Hoop al meermaals opgegeven

Guercilena's klachten begonnen in de Tour de France van 2021. Hij startte direct met chemotherapie, die leek aan te slaan. Maar in de daaropvolgende winter raakte hij besmet met het coronavirus en had hij meerdere longontstekingen. "Mijn organen werden op alle mogelijke manieren aangetast, die daardoor niet meer functioneerden en ik dacht dat het einde van mijn leven naderde", is hij eerlijk.

Topfavoriet Primoz Roglic neemt 'hartverscheurend besluit' na valpartijen Giro d'Italia Wielrenner en topfavoriet Primoz Roglic heeft de Giro d'Italia verlaten. Dat wordt gemeld door Eurosport. De klassementsrenner had last van pijn na drie valpartijen en besloot op te geven.

Guercilena noemt die periode 'een hel' en vermagerde enorm. Zijn behandeling werkte niet en hij voelde zich 'extreem slecht'. Het was voor de Italiaan een fysieke en mentale strijd, voor zichzelf en zijn familie. " Je vecht heel hard voor jezelf, maar ook voor hen wil je niet opgeven", verzekert hij.

Liever dood

" Als artsen dan tegen je zeggen dat de behandeling niet werkt, spookt de gedachte door je hoofd dat het beter is om dood te gaan", zegt Guercilena. De ploegbaas van Lidl-Trek lag met een zuurstofmasker in bed en zag dat zijn familie leed onder zijn ziekte. "A ls je je zoon en dochter met pijn in hun ogen ziet huilen, zeg je voor de zoveelste keer tegen jezelf dat het beter is om te sterven. Dan kunnen ook zij, zonder de last die ze van mij hebben, hun eigen leven weer oppakken."

Nog altijd in leven

Guercilena balanceerde meermaals op de rand van leven en dood. Iedere keer bleef hij strijdbaar, tot de winter van 2023. Hij was aan zijn bed gekluisterd en zijn lever functioneerde niet meer. " 160 dagen lag ik in het ziekenhuis met angst in mijn lijf", aldus de Italiaan, die zich andermaal afvroeg of hij het zou overleven. Maar een verandering in zijn behandeling zorgde voor een positieve wending.

My ongoing three-year battle with cancer, by Lidl-Trek manager Luca Guercilena.



Read the Italian's In My Words here: https://t.co/Oyc4lTWtym pic.twitter.com/gi55rheey2 — Rouleur (@rouleur) April 24, 2025

Op eigen kracht ging hij in 2024 naar Milaan-San Remo, al moest hij vervolgens wel weer aan de zuurstof. Het gaf hem vertrouwen om weer op de been te komen. Hij bezocht de Giro d'Italia en Tour de France. Steeds voelde hij zich weer wat beter. Ook dit jaar is hij bij de Ronde van Italië en ziet hij zijn ploeg excelleren.