Drama in Giro: wielrenner na zware val uit ravijn getakeld en naar ziekenhuis vervoerd

De Giro d'Italia draait op volle toeren, maar helaas zijn de weersomstandigheden op zijn zachtst gezegd niet ideaal. Door flinke regenbuien is er een groot risico op een nare val, zo ondervond ook Alessio Martinelli.

Er is weer een uitvaller in de Giro. De Italiaanse Martinelli moest opgeven na een flinke valpartij. De renner van Bardiani kwam ten val tijdens een afdaling op een nat en glad wegdek, gleed de berm in en belandde zo’n tien meter naar beneden.

🚴🇮🇹 | Het is opnieuw glijden geblazen. Wat een lelijke val. We hebben inmiddels van Bardiani vernomen dat Martinelli niet in gevaar is gelukkig. 🙏 #giroditalia



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/pzTpPwIKrC — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 27, 2025

Nare val

Martinelli behoorde tot de grote kopgroep die voorop reed tijdens de bergrit naar de top van de San Valentino. De Bardiani-renner leidde de groep tijdens de afdaling van de Carbonare, maar verloor de controle door het gladde wegdek.

Topfavoriet Primoz Roglic neemt 'hartverscheurend besluit' na valpartijen Giro d'Italia Wielrenner en topfavoriet Primoz Roglic heeft de Giro d'Italia verlaten. Dat wordt gemeld door Eurosport. De klassementsrenner had last van pijn na drie valpartijen en besloot op te geven.

Martinelli gleed uit, bleef schuiven over het natte asfalt, miste de vangrail en belandde in de berm. Ooggetuigen melden dat hij tussen de 10 en 15 meter naar beneden is gevallen. Kort daarna werd bekend dat hij de koers moest staken.

Rennersvrouwen spreken zich massaal uit over zware wielerwereld: 'Vaak moet je doen alsof alles oké is' De wielerwereld is zwaar, niet alleen voor de renners zelf, maar ook voor hun gezin. Meerdere rennersvrouwen spreken zich tijdens de Giro d'Italia uit over hun strijd met mentale problemen. "Voor mensen die erbuiten staan is het heel moeilijk te begrijpen."

Commentaar

"Hij gaat er wel goed onderdoor", zo zag ook een van de commentatoren van Eurosport terwijl de renner onder de vangrail doorgleed. "Daar moet je ook niet aan denken, zeg", reageert oud-renner Michael Boogerd, doelend op een nare klap als Martinelli wel de vangrail raakte.

Bardiani heeft inmiddels bekendgemaakt dat Martinelli (gelukkig) weer bij bewustzijn is, en dat hij naar het ziekenhuis is afgevoerd.

i Alessio Martinelli wordt uit de diepte omhoog getakeld. © Getty Images

Dit zijn de uitvallers in de Giro d'Italia 2025: slechte weersomstandigheden eisen slachtoffers Rome is nog ver en niet iedere wielrenner in de Giro d'Italia zal de eindstreep halen. De eerste grote koers van het jaar wordt gereden van 9 mei tot en met 1 juni. Een zware koers die renners om verschillende redenen al hebben moeten staken.

Meerdere ongelukken

Martinelli is niet de eerste renner die door de slechte weersomstandigheden vroegtijdig de Giro verlaat. Zo was topfavoriet Primoz Roglic op dinsdag in de zestiende etappe afgestapt. Na drie valpartijen had hij bij de start al pijn. Tijdens de zware bergrit onder moeilijke weersomstandigheden viel hij opnieuw en besloot op te geven. Roglic en Martinelli maken daardoor deel uit van een flinke groep uitvallers.

Uitvallers Giro d'Italia

Etappe 1:

Geoffrey Bouchard (Decathlon - AG2R La Mondiale)

Mikel Landa (Soudal - Quick Step)

Etappe 4:

Nickolas Zukowsky (Q36.5)

Etappe 5:

Sören Kragh Andersen (Lidl-Trek)

Etappe 6:

Jai Hindley (Bora-hansgrohe)

Juri Hollmann (Alpecin-Deceuninck)

Dion Smith (Intermarché-Wanty)

Alessandro Pinarello (VF Group-Bardiani)

Etappe 7:

Jan Hirt (Israel-Premier Tech)

Bram Welten (Team Picnic PostNL)

Michel Ries (Arkéa - B&B Hotels)

Etappe 9:

Koen Bouwman (Team Jayco AlUla)

Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious)

Etappe 14:

Brandon Rivera (INEOS Grenadiers)

Etappe 15:

Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

Etappe 16:

Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

Milan Fretin (Cofidis)

Primoz Roglic (Bora-hansgrohe)

Joshua Tarling (Ineos Grenadiers)

Alessio Martinelli (Bardiani)

De weg tot Rome duurt nog tot en met 1 juni. Laten we voor de renners hopen dat er niet nog meer vroegtijdig de koers moeten staken wegens de slechte weersomstandigheden.