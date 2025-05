Topfavoriet Primoz Roglic neemt 'hartverscheurend besluit' na valpartijen Giro d'Italia

Wielrenner en topfavoriet Primoz Roglic heeft de Giro d'Italia verlaten. Dat wordt gemeld door Eurosport. De klassementsrenner had last van pijn na drie valpartijen en besloot op te geven.

Roglic was de nummer tien van het klassement. Hij verloor zondag nog anderhalve minuut in het klassement en liet weten dat hij toen al veel last had van zijn schouder.

Aan de start van de zestiende etappe op dinsdag zei de Sloveen van Red Bull Bora-hansgrohe al dat hij zijn twijfels had over het vervolgen van de koers. "Ik probeer het gewoon", zei hij bij de start in Piazzola sul Brenta. "Als ik zie dat het lukt, dan rij ik verder. Gisteren kon ik nog niet eens normaal fietsen. Ik ben aan het overleven." De zestiende etappe is een zware bergrit en de weersomstandigheden zijn slecht.

Roglic ging ongeveer 100 kilometer voor de finish opnieuw onderuit. Bij die val was ook de Ecuadoraan Richard Carapaz betrokken, die wel weer opstapte. De 35-jarige Roglic was als topfavoriet in de Ronde van Italië gestart. Hij won de Giro in 2023 en heeft ook al vier eindzeges in de Vuelta op zijn naam staan.

'Hartverscheurend'

Eurosport-commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon vinden het een 'verstandige keuze' van Roglic. "Maar wel zonde voor de koers. Het is geen verrassing, je hoopt natuurlijk altijd op een wonder maar met de beste wil van de wereld ging hij deze Giro niet meer winnen."

Primoz Roglic abandons Il Giro! Expected but still heart-breaking. Get well soon, Rogla!

💔#GirodItalia pic.twitter.com/a0hbQZhDry — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 27, 2025

Op X wordt ook gereageerd op de opgave van Roglic. 'Hartverscheurend', wordt het besluit genoemd.

Joshua Tarling

Ook de Brit Joshua Tarling heeft de Giro na een val in de zestiende etappe moeten verlaten. De renner van Ineos Grenadiers maakte deel uit van een vroeg in de rit ontstane kopgroep, maar ging op het door regen glad geworden wegdek in een bocht onderuit.