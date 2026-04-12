Mick van Dijke zette zondag een uitroepteken achter zijn voorjaar. De Zeeuw finishte als zesde in Parijs-Roubaix, op slechts vijftien seconden van winnaar Wout van Aert. Maar was het Mick of tweelingbroer Tim? De vraag die kijkers en commentatoren bezighield in de 'Hel van het Noorden'.

Bij de Scheldeprijs afgelopen woensdag gaf Mick aan dat hij nog nergens een topresultaat had neergezet dit voorjaar en daar verandering in wilde brengen. Dat lukte. Hij reed bij de eerste kasseistroken voorin mee met de favorieten en deed precies wat hij van plan was. Tot hij lek reed en terugviel naar het tweede peloton. "Vanaf dat moment was het achtervolgen", vertelde hij na afloop aan Wielerflits.

Mick van Dijke sprint naar fraaie 5e plaats

Maar het lot bood hem een reddingsboei in de vorm van Tadej Pogacar, die op een van de zware kasseistroken ook, (net als eerder al Mathieu van der Poel) lek reed en terugviel in zijn groep. "Dan weet je wel dat het vaak goed kan komen. Dan moet die ploeg van UAE werken." De Zeeuw ging in de slipstream van Pogacar mee naar voren.

Later deed ook Van der Poel mee aan zijn inhaalrace. "Mathieu is zo ongelooflijk sterk. Hij vroeg niet eens om over te nemen, en ik was de enige die hem kon bijhouden." Groepje voor groepje werkte Mick zich naar voren, maar het duo Van Aert en Pogacar was uiteindelijk te ver weg. "Wout en Tadej zag ik niet meer terug. We reden voor de derde plek en daar heb ik echt alles aan gedaan, maar het was net niet genoeg." De zesde plek was het eindresultaat. "Dit leert me dat ik binnen een paar jaar helemaal mee kan doen om de winst. Misschien volgend jaar al", blikt hij vooruit.

Groot mysterie rond rugnummers

Het verhaal kreeg een bijzondere extra dimensie door een fout van het team. Mick reed de hele koers met het rugnummer van tweelingbroer Tim, waardoor kijkers en commentatoren de hele wedstrijd in verwarring waren. Was de sterke renner die zich groepje voor groepje naar voren werkte nu Mick of Tim? "Vanmorgen kreeg ik mijn rugnummers in de bus. Ze waren voor een Van Dijke, maar niet de juiste", vertelde hij met een brede grijns.

Mick ontdekte de fout pas bij de finish, toen mensen hem erop wezen. Of er consequenties aan vastzitten? "Dat denk ik niet", zei hij laconiek. Er werd opgemerkt dat gelukkig de baard nog het onderscheid kon maken. "Tim en ik zien er toch echt anders uit op de fiets", reageerde Mick lachend.