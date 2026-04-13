Mathieu van der Poel eindigde zondag als vierde bij Parijs-Roubaix, maar dit was zonder twijfel een geweldige prestatie. De Nederlander had enorm veel pech in het Bos van Wallers en liep een enorme achterstand op en was kansloos voor de zege. De ploeg van Van der Poel steekt nu de hand in eigen boezem.

Het drama rond Van der Poel voltrok zich in het Bos van Wallers, standaard een belangrijke passage in Parijs-Roubaix. De Nederlander reed lek en moest daardoor het peloton laten gaan. Snel kon hij op de fiets van Jasper Philipsen springen om de achtervolging in te zetten, maar Van der Poel raakte niet in de pedalen van die fiets. De drievoudig winnaar gooide de fiets weer weg, zette uiteindelijk samen met Tibor del Grosso het achterwiel van zijn fiets in die van Van der Poel en kon daarna wel de achtervolging inzetten.

Vervolgens reed Van der Poel echter weer lek, waardoor het gat al twee minuten werd. Een indrukwekkende inhaalrace zorgde ervoor dat de winnaar van de afgelopen drie edities alsnog vierde werd. De overwinning moest hij echter aan Wout van Aert laten. Van der Poel feliciteerde zijn Belgische rivaal wel heel netjes als eerste na diens emotionele zege.

'Heel erg dom van mezelf'

Het lek rijden was volgens Christoph Roodhooft iets waar men niets aan kon doen. Dat Van der Poel niet in de pedalen van de fiets van Philipsen kwam neemt de teambaas van Alpecin-Premier Tech zichzelf wel kwalijk. "Dit had nooit mogen gebeuren. Ik vind het heel erg dom van mezelf. Oké, daar viel weliswaar alle pech zo vervelend samen, en toch begrijp ik niet van mezelf dat ik dit niet heb kunnen bedenken", zo vertelt Roodhooft tegenover de aanwezige pers na Parijs-Roubaix.

Roodhooft legt uit dat Van der Poel met geen mogelijkheid in de pedalen van Philipsen had kunnen komen, omdat renners binnen de ploeg gebruik maken van verschillende pedalen. Roodhooft baalt als een stekker dat hier niet over na is gedacht. Hij zag dat zijn ploeg 'gigantisch goed' in de koers zat en in een flits was alles weg. Roodhooft kon ook niet op tijd bij Van der Poel komen en zag dat 'alles mis ging' in het bos. "Voor deze race is het heel stom geweest", sluit Roodhooft af over het gebruik van de pedalen.

Ook Del Grosso zag dat zijn ploeg erg goed in de wedstrijd zat. Hij noemde achteraf het drama in het Bos van Wallers een 'shitshow'.