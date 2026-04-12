Mathieu van der Poel hoopte geschiedenis te schrijven door als eerste renner ooit Parijs-Roubaix vier keer op rij te winnen. Hij kwam echter van een koude kermis thuis na pech op het verkeerde moment. Na afloop baalde hij behoorlijk, maar toonde Van der Poel zich al snel realistisch.

Het had zo'n mooie dag kunnen worden voor Mathieu van der Poel. De kopman van Team Alpecin-Premier Tech voelde zich immers goed en deed lange tijd voorin mee. Helaas voor hem gooide mechanische pech roet in het eten. Daardoor moest hij van een afstandje aanhoren hoe zijn eeuwige rivalen Wout van Aert en Tadej Pogacar om de winst gingen strijden. Uiteindelijk was het de Vlaming die er met de zege vandoor ging.

'Toen was het over'

Al vrij snel na zijn vervelende pech in het bos van Wallers had Van der Poel door dat het voorbij was wat betreft zijn winstkansen. "Mijn koers was over in het bos, heel makkelijk om te zeggen. Ik heb er nog alles aan gedaan, maar het was het net niet", begint de voormalig wereldkampioen na afloop in gesprek met de NOS.

Of Van der Poel nog iets van een sprankje hoop had na zijn lekke band? "Nee, ik had eigenlijk geen geloof meer. Ik had al twee minuten achterstand na het bos en had niet meer gedacht dat het nog zou lukken." De 31-jarige topwielrenner werd uiteindelijk vierde op slechts vijftien seconden van de winnaar. "Als je twee keer lek rijdt, weet je dat het gedaan is."

Botte pech

Het moment dat Van der Poel pech kreeg was een bijzondere. Hij kreeg direct een fiets van teamgenoot Jasper Philipsen tot zijn beschikking, maar die bleek niet bruikbaar. "Klopt, die fiets had andere pedalen", vertelt hij daarover. "Ik had gelijk door dat het niet ging lukken met die fiets, maar probeerde het eerst nog wel. Toen kreeg ik het wiel van Tibor (Del Grosso, red.), maar reed daarna nog eens lek."

"Het is jammer natuurlijk, ik had zeker de benen om mee te doen. Maar je moet ook geluk hebben in Roubaix", toont Van der Poel zich realistisch na afloop van De Hel van het Noorden. "Op het eind had ik mijn beste pijlen al verschoten natuurlijk."

Geslaagd voorjaar?

Toch kan Van der Poel terugkijken op een geslaagd wielervoorjaar. Hij won zowel de Olmoop Het Nieuwsblad als de E3 Saxo Classic. Bovendien was hij ook in twee etappes van de Tirreno-Adriatico de beste. "Ik had mijn voorjaar graag in schoonheid afgesloten, maar het is jammer", besluit een strijdvaardige renner.