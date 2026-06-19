Tadej Pogacar is nog altijd dé topfavoriet voor de eindzege in de Tour de France, maar donderdag was hij daar totaal niet mee bezig. De Sloveen was tijdens de Ronde van Zwitserland van slag nadat zijn vriendin hard onderuit ging.

Bij de vrouwen won Elisa Longo Borghini de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland. Zij neemt daarmee de leiderstrui over van de Nederlandse Femke de Vries, die woensdag won. De vrouwen finishten op dezelfde plek als de mannen, maar dan net iets eerder. Pogacar zijn vriendin Urska Zigart kwam tijdens de tweede rit enorm hard ten val. Ze werd na de rit naar het ziekenhuis gebracht.

Daar bleek al snel dat de val over een drempel hele nare gevolgen had voor de vriendin van Pogacar. De Sloveense Zigart liep een gebroken kaak op en mogelijk ook een hersenschudding. Ze moet voorlopig nog even in het ziekenhuis blijven om dat te controleren. Verdere verwondingen zijn niet vastgesteld. Pogacar kreeg het nare nieuws al snel te horen en was daarom wat van slag tijdens zijn rit.

De tweede rit van de Ronde van Zwitserland werd bij de mannen gewonnen door Romain Grégoire. Pogacar bleef wel in de leiderstrui, maar daar was de Sloveen niet echt mee bezig. Na de etappe wilde hij zo snel mogelijk naar zijn vriendin in het ziekenhuis. Pogacar deed geen enkel mediaverzoek, maar hij moest wel verplicht bij de prijzenceremonie zijn. Vervolgens stapte de meervoudig Tour de France-winnaar in de auto richting zijn vriendin.

'Hij was zichzelf niet'

Mauro Gianetti, ploegleider van wielerploeg UAE Emirates vertelde tegenover L'Équipe dat Pogacar inderdaad van slag was na de tweede rit in Zwitserland. "Dat merkte je wel aan hem. Ik begrijp dat het vandaag niet makkelijk voor hem was. Hij had er geen zin meer in. Hij was ziczhelf ook niet", vertelt Gianetti over de situatie van Pogacar.

De Sloveen is dus nog altijd leider in het algemeen klassement, maar het is de vraag hoe de blessure van zijn vriendin hem zal beïnvloeden. En dat met enkele weken voor de Tour de France. De belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar start op 4 juli in Barcelona.

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