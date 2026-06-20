Demi Vollering is een van de beste wielrensters van Nederland, maar ook zij kampt wel eens met problemen. Over haar mentale problemen is ze vaak erg open, zo ook over die ene keer dat het op de fiets helemaal mis ging in haar hoofd.

In een gesprek met de Duitse ex-triatleet Jan Frodeno bespreekt Vollering de mentale kant van het presteren als topsportster. De renster uit Pijnacker won in haar loopbaan de Giro d'Italia, Tour de France en de Vuelta en completeerde daardoor het trio grote rondes. Een gigantische overwinning voor Vollering, maar die heeft ook een keerzijde. Hier is de renster vaker open over in bijvoorbeeld haar posts op LinkedIn. Vollering en Frodeno willen aangeven dat topsporters ook mensen zijn en geen robots.

Paniekaanval op de fiets

Vollering is ook open over de keer dat ze een 'soort paniekaanval' kreeg op de fiets. "Dat had ik nog nooit meegemaakt op de fiets. Als het allemaal niet lukt en mensen stellen me teleur. Daar maakte ik opeens zo'n groot ding van in mijn hoofd. Ik werd plots helemaal gek. Ik kon niet ademen en op datzelfde moment schoot mijn hartslag enorm de lucht in", schetst Vollering de heftige situatie van haar paniekaanval.

Voor Vollering was een kort momentje met haar ploegbaas toen een besefmoment hoe ze het probleem op kon lossen. "Ik was aan het hyperventileren en ik zei tegen mijn ploeg dat ik me niet goed voelde. Toen zij mijn team: 'Demi, het is oké. Je bent geen robot'. En dat haalde zo veel druk voor mij weg. Ik besloot mezelf niet meer af te vallen en daardoor kreeg ik de controle terug."

Tour de France Femmes

Vollering haalde juist kracht uit het moment, omdat ze nu weet dat ze met dit soort panieksituaties om kan gaan. "Ik voelde mezelf weer in controle en nu was ik degene die de andere rensters pijn deed. Ik voel me heel krachtig dat ik dit heb doorstaan. Ik weet nu dat als het nog een keer gebeurd, dat ik het aankan." Op 1 augustus zal Vollering een nieuwe poging gaan wagen om de concurrentie pijn te doen. Dan start de Tour de France Femmes weer.

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