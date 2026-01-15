De organisatie van de Tour de France Femmes heeft donderdag de startplaats van de koers bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat de eerste drie etappes van zowel de Tour voor de mannen als de vrouwen in hetzelfde land buiten Frankrijk worden verreden; in dit geval Groot-Brittannië.

Leeds is in 2027 de startplaats van de Tour de France Femmes. Dat heeft de organisatie bevestigd bij de presentatie van het Grand Départ van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Al eerder was bekend dat de Tour voor de mannen in 2027 in de Schotse hoofdstad Edinburgh begint.

'Grootste gratis sportevenement'

Het is voor het eerst dat de eerste drie etappes van zowel de Tour voor de mannen als de vrouwen in hetzelfde land buiten Frankrijk worden verreden. De Britse regering omarmt beide evenementen en steekt volgens de BBC 32 miljoen pond (36 miljoen euro) in beide grand départs. De organisatie noemde het bij de presentatie "het grootste gratis sportevenement in de Britse geschiedenis".

De Tour de France voor de mannen opent op 2 juli 2027 met een heuvelrit van Edinburgh naar Carlisle over 184 kilometer, gevolgd door een rit over 223 kilometer van Keswick naar Liverpool. De derde etappe (233 km) voert over acht gecategoriseerde beklimmingen van Welshpool naar Cardiff in Wales. Het wordt de derde keer dat de Tour vanuit Groot-Brittannië vertrekt. Eerder gebeurde dat in 2007 in Londen en in 2014 in Yorkshire.

'Passie en trots'

De eerste etappe van de Tour de France Femmes gaat op 30 juli van Leeds naar Manchester. De rit erna begint in Manchester en eindigt in Sheffield. De derde etappe is in de Engelse hoofdstad Londen. De lengte van de etappes is nog niet bekendgemaakt.

"Het Verenigd Koninkrijk heeft de Tour altijd met passie en trots verwelkomd, en de routedetails die we vandaag onthullen, weerspiegelen de schoonheid en diversiteit van het Britse landschap", aldus Tour de France-directeur Christian Prudhomme.