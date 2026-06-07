Demi Vollering heeft na een zinderende ontknoping de Giro Women op haar naam geschreven. In de laatste etappe reed Vollering landgenote Anna van der Breggen uit de leiderstrui. Vollering heeft nu na de Tour en de Vuelta ook de derde grote ronde op haar palmares staan.

Van der Breggen greep eerder deze week de macht met een indrukwekkend klimtijdrit en ging het slotweekend in met een voorsprong van een minuut. Vollering liet zaterdag echter zien dat het nog niet gedaan was, want toen snoepte ze elf seconden van dat verschil af en dus begon Van der Breggen met 49 tellen marge aan de laatste rit. Dat bleek uiteindelijk niet voldoende na een hele bijzondere etappe.

De Giro werd namelijk niet afgesloten met een loodzware bergrit, maar met 154 heuvelachtige kilometers. De moeilijkste klim zat al in het begin van de etappe. Vollering probeerde daar Van der Breggen te lossen, maar dat lukte niet en daarmee leek het grootste gevaar geweken voor de klassementsleidster, die in 2021 de ronde al eens won.

Dat veranderde echter doordat op het tweede klimmetje van de dag plotseling Antonia Niedermaier, de nummer 3 van de het klassement, besloot te ontsnappen. Zij kreeg Elisa Longo Borghini en Niamh Fisher-Black, de nummers 7 en 8 in het klassement, met zich mee. Het drietal liep rap uit en Niedermaier reed op bepaald moment zelfs virtueel in het roze.

De groep met Vollering en Van der Breggen lag bijna twee minuten achter, maar door goed werk van Lauren Dickson, ploeggenote van Vollering, werd die achterstand gehalveerd voor de laatste klim van de dag. Daar lanceerde Vollering haar allerlaatste aanval om Van der Breggen toch te kraken en dat lukte. De renster reed hard weg bij haar landgenote.

Vollering completeert trilogie

Ze moest echter nog wel wat dichter bij de kopgroep met Niedermaier zien te komen, maar dat bleek voor Vollering ook geen probleem. Ze vloog naar de voorste drie en zag ondertussen ook de achterstand van Van der Breggen steeds groter worden. Vollering had 49 seconden nodig, maar won uiteindelijk meer dan twee minuten.

Longho Borghini won de sprint om de ritzege, maar ook nummer 4 Vollering kwam juichend over de streep. Zij completeert tenslotte haar collectie aan grote rondes. Ze won eerder namelijk al de Tour de France in 2023 en was in 2024 en 2025 ook al de beste in de Vuelta.

Opnieuw domper voor Van der Breggen

Voor Van der Breggen waren de druiven zuur. Zij wist sinds haar comeback vorig jaar nog geen grote ronde te winnen, maar was er dit jaar al voor de tweede keer dichtbij. Vorige maand werd ze in de Vuelta namelijk ook al in de slotrit uit de leiderstrui gereden. Toen was Paula Blasi de winnares.

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