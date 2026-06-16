Mathieu van der Poel volgt het WK voetbal ondanks zijn drukke wielerprogramma op de voet. De Nederlandse topwielrenner bereidt zich momenteel in Italië voor op zijn rentree in de Ronde van Zwitserland, maar keek ondertussen ook naar Oranje. Helemaal afschrijven doet hij de ploeg van bondscoach Ronald echter nog niet.

Mathieu van der Poel maakt twee maanden na Parijs-Roubaix zijn rentree op de racefiets. Dat doet hij in de Ronde van Zwitserland. Als meervoudig wereldkampioen op de fiets volgt hij ook de prestaties van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Hij weet als geen ander hoe je moet presteren op een mondiaal eindtoernooi.

WK voetbal

Ondanks de teleurstellende start van Oranje blijft Van der Poel vertrouwen houden. "We zijn niet zo goed begonnen, maar in het verleden hebben we vaker gezien dat veel van die landen dan toch wereldkampioen werden. Dus ik koester nog een beetje hoop", vertelde hij tegenover De Telegraaf in het Italiaanse Sondrio.

Met 'we' bedoelde de in België geboren en opgegroeide Van der Poel overigens gewoon Nederland. "Ja, ik bedoel Nederland, maar goed, de Belgen hebben net zo min een denderende start”, aldus de renner, verwijzend naar het gelijkspel van België tegen Egypte. Toch zegt de moeizame start volgens hem nog niet alles over de kansen van Oranje op het WK. "Op dit moment doet het er nog niet zoveel toe, want pas later worden de prijzen verdeeld."

Ambities

Ondertussen richt de wielerster zich zelf volledig op de Ronde van Zwitserland, waar hij woensdag aan de start zijn rentree maakt na twee maanden tegen onder meer Tadej Pogacar. "Sindsdien heb ik mijn rust gepakt en vervolgens een goede trainingsstage in Spanje gehad", vertelde hij over de afgelopen periode. "Ik sta hier niet met spanning. Je kunt uit trainingen wel opmaken hoe je er qua vorm voor staat. Ik heb er een goed gevoel over en weet ongeveer wel wat ik van mezelf kan verwachten."

Toch probeert Van der Poel ook tijdens de wielerkoersen nog wat van het WK mee te pakken. Dat valt door het tijdsverschil niet altijd mee. "Dat er sommige wedstrijden om die reden niet te volgen zijn, is wel jammer aan dit WK."

Na de Ronde van Zwitserland gaat zijn vizier op de Tour de France. Daarna verlegt hij zijn focus op het mountainbiken. In augustus wil hij voor de tweede keer de regenboogtrui op de weg pakken, na zijn winst in 2023. Hij hoopt Pogacar af te lossen, die de laatste twee edities won.

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