De vorm van Mathieu van der Poel richting de Tour de France roept vragen op. In de Ronde van Zwitserland komt de Nederlander voorlopig amper in het stuk voor. Daar heeft hij zelf wel een logische verklaring voor.

Van der Poel maakte eerder deze week zijn langverwachte rentree. Twee maanden na zijn deelname aan Parijs-Roubaix, die door mechanische problemen in een teleurstelling eindigde, rijdt hij de Ronde van Zwitserland. Toch is de Nederlander daar amper nog te zien geweest.

Mindere vorm

In het kielzog van Tadej Pogacar kwam hij vrijdag tot een vijfde plaats. Opmerkelijk genoeg is dat ook zijn beste resultaat in de Ronde. Deels komt dat door de zware omstandigheden in het Alpenland, al waren die vrijdag wel iets minder heftig. "Vandaag was het gevoel echt wel een stuk beter dan de eerste dagen. Het was ook minder warm. Ik voelde me daardoor gelijk veel beter", vertelde hij na afloop.

In de eerdere etappes kwam de renner van Alpecin Premier Tech er ook al niet aan te pas. Daar heeft Van der Poel echter wel een verklaring voor. "Het liep minder dan ik had gehoopt. We hebben ook een pittige trainingsstage achter de rug. Waar we goed gewerkt hebben met de ploeg. Daar is alles goed verlopen, maar dat voelde ik misschien. Af en toe moet ik een beetje geduld hebben", aldus een realistische wielrenner.

Focus op de Tour de France

Toch wil hij nog één keer proberen om alles uit de kast te halen. Vooral met het oog op de zware ploegentijdrit, waar de Tour de France dit jaar mee opent in startplaats Barcelona. "Het plan is om zaterdag nog een keer voluit te gaan. Even kijken hoe ik me voel", besluit Van der Poel.

Voor de 31-jarige Van der Poel gaat zijn focus na dit weekend op één van zijn hoofddoelen in deze wielerzomer. Begin juli staat hij wederom aan de start van de Tour de France. Daarna kiest hij voor een andere fietsdiscipline: het mountainbiken. In augustus hoopt hij ook om nog een keer wereldkampioen op de weg te worden en daarmee Pogacar op te volgen die de laatste twee edities won.

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