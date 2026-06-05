Een schrikmomentje voor Anna van der Breggen. De rozetruidraagster in de Giro Women ging hard onderuit in de zevende etappe. Daarom moest de 36-jarige Nederlandse wielrenster vol in de achtervolging.

De rit van vrijdag voerde het peloton van Sorbolo Mezzani naar Salice Terme. In de 159 kilometers stond één col op het programma: de Pietragavina (7,9 km à 9%). Die berg diende pas tegen het einde van de etappe te worden beklommen, dus was het behoorlijk ontspannen in het begin. Misschien wel te ontspannen.

Valpartij Anna van der Breggen in Giro

Met nog ongeveer 50 kilometer koers te gaan, ontstond een massale valpartij, waarbij het roze van Van der Breggen natuurlijk extra opviel. De Nederlandse van SD Worx bleef even roerloos liggen, maar stond daarna op. Haar fiets deed het niet meer, dus moest ze ook nog eens wachten op de ploegleiderswagen. Van paniek was geen sprake bij Van der Breggen, die wel in de achtervolging moest.

🚴🇮🇹 | Een serieuze valpartij in het peloton. Ook de roze trui van Anna van der Breggen ligt erbij. Er lijkt gelukkig geen sprake van paniek te zijn. #GirodItaliaWomen



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Uiteindelijk lag Van der Breggen dik een minuut achter op het peloton met daarin haar naaste belager Demi Vollering. Dus moest ze flink aan de bak om weer terug te keren. Dat lukte uiteindelijk zonder problemen.

Tijdritzege

Van der Breggen fietste zich dinsdag in de klimtijdrit naar het roze. Daar pakte ze flinke tijd op Vollering en de Zwitserse Reusser. Een dag later won Vollering een etappe in de Giro Women.

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