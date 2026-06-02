De Giro d'Italia Donne is pas een paar dagen onderweg maar heeft al voor veel veelbesproken incidenten gezorgd. Maandag was de Nederlandse Thalita de Jong getuige van een bizarre actie van de Italiaanse Chiara Consonni.

De Giro voor vrouwen staat bol van de opmerkelijke gebeurtenissen. Zo werd het Nederlandse sprintkanon Lorena Wiebes uit koers gehaald omdat haar fiets 200 gram te licht zou zijn geweest. De organisatie was onverbiddelijk. "Ze was een hoopje ellende", sprak haar zaakwaarnemer André Boskamp tegenover Wielerflits over de diskwalificatie.

Bizar tafereel rond Thalita de Jong in Giro

Maandag ging het opnieuw mis in de Ronde van Italië. Het peloton was op weg naar de laatste beklimming van de dag (Montenars) toen De Jong tegen het asfalt ging. De Nederlandse was zeker niet de enige, want ook Consonni kletterde tegen de grond. Zij had echter flinke haast, zo bleek. Terwijl De Jong nog aan het bijkomen was van de val, stond Consonni vloekend en tierend om haar heen.

This is why Chiara Consonni got a 100 CHF fine yesterday in #GiroWomenpic.twitter.com/z71sGL0jc3 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) June 2, 2026

De fiets van de Italiaanse was namelijk verstrikt geraakt in de gevallen De Jong. Omdat Consonni haar fiets niet direct los kreeg, reageerde ze haar frustraties overduidelijk af op de nog op de grond liggende De Jong. Ze schold haar in niet mis te verstane bewoordingen uit en trok haar fiets vervolgens op een zeer hardhandige manier los.

Pietluttige boete

Het agressieve gedrag van Consonni zorgde voor veel verontwaardiging en bleef niet onbestraft. De wedstrijdjury greep in en gaf de Italiaanse renster van Canyon//SRAM een boete van 100 Zwitserse frank (bijna 110 euro) wegens "ongepast of onbehoorlijk gedrag en het toebrengen van schade aan het imago van de wielersport".

Nederlandse etappewinst

Zowel De Jong als Consonni kon haar weg vervolgen en reed de etappe uit. Een dag later verschenen ze ook aan de start van de klimtijdrit. Daar deelde de Nederlandse Anna van der Breggen de lakens uit. Zij won op imponerende wijze de race tegen de klok, waardoor ze de roze trui overnam van Elisa Balsamo uit Italië. De Zwitserse wereldkampioen tijdrijden Marlen Reusser gaf meer dan een minuut toe op Van der Breggen, Demi Vollering was weer zes tellen langzamer dan haar.

