"Wij waren even van de aardbodem verdwenen", zo begint wielrenner Thomas Dekker (41) een video waarin hij vrolijk nieuws deelt. Hij had namelijk een tijdje niets gepost op zijn socials. Nu is hij terug met de mededeling dat hij wederom vader gaat worden.

Dekker was een groot wielertalent. Maar uiteindelijk werd zijn loopbaan getekend door een dopingaffaire en een langdurige schorsing. In 2015 stopte hij met professioneel fietsen. Daarna deed hij onder meer mee aan Expeditie Robinson. Fietsen doet hij wel nog steeds, maar niet meer als prof. Zo deed hij eind mei nog mee aan de gravelrace Unbound Gravel.

Leuk nieuws

Liggend in een schommel vertelt Dekker in een Instagram-post verder: "Omdat we heel leuk nieuws hebben". Op dat moment laat hij een echo zien, als teken dat zijn partner Debby van Adrichem zwanger is. Eerder kregen ze Loet, geboren in juni 2025.

"Er komt een baby! Babyy! Loet wordt grote broer. Dit hadden wij nooit verwacht, maar we zijn er superblij mee. En ja, we kunnen niet wachten op wat er weer gaat komen. Vandaar deze afwezigheid. Meisje of jongetje? Wie zal het zeggen. Nou, wij gaan nog even verder met schommelen hier. Vandaar de afwezigheid en de grote zorgen waar ik was op Instagram. Maar die tijd hebben we lekker met elkaar besteed."

Boeken

Dekker heeft zijn avonturen als profrenner beschreven in de boeken Koersen op geluk en Mijn gevecht. Koersen op geluk begint waar Mijn gevecht eindigt. Dekker leefde na de lancering van zijn eerste boek een luxeleven en beleefde bizarre avonturen. Hij vertrok naar zijn steenrijke geliefde in Beverly Hills en ontmoette Leonardo di Caprio en Al Pacino. Maar ondertussen snakte de oud-sporter vooral naar liefde en oprechtheid.

"Na mijn wielercarrière doemden grote levensvragen op en ik had er nog geen antwoorden op", meldde Dekker in een persbericht. "Wat kon ik toevoegen aan de wereld? Ik stond na mijn wielercarrière op een schip en was redelijk stuurloos. Afhankelijk waar de wind vandaan kwam, daar ging ik heen. Waar het leven naartoe ging, ik had geen idee."

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