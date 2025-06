Bijzonder nieuws van oud-wielrenner Thomas Dekker en zijn vriendin Debby van Adrichem. Ze zijn ouders geworden. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd zoon Loet geboren. "Het meest bijzondere gevoel ooit."

Het koppel leeft op een roze wolk. Dekker deelde zaterdag in zijn Instagram Story de eerste foto van Loet. Hij sprak bij RTL Boulevard over de bevalling, die rond middernacht begon. "Loet is rond 5.30 uur thuis geboren en dat hebben we met zijn tweeën op de bank gedaan", vertelt de 40-jarige oud-renner.

Omstreden ex-renner Thomas Dekker en vriendin dromen van aanstaande geboorte: 'Kusjes op mijn buik' Voor Thomas Dekker en zijn vriendin Debby van Adrichem komt een heuglijke dag steeds dichterbij. De oud-wielrenner wordt voor het eerst vader, nadat hij al stiefvader is geworden van het kind dat zijn vriendin uit een eerdere relatie kreeg. "Al bijna negen maanden klopt zijn hartje", kondigt Debby de komst van de kleine aan.

Uiteraard was er wel een verloskundige bij om te helpen. Voor Dekker is Loet zijn eerste kind. "Als je dan dat kleine hummeltje in je hand hebt, dan is dat het meest bijzondere gevoel wat ik ooit in mijn leven heb gevoeld", zegt de kersverse vader.

'Boeddha'

Hij was wel zenuwachtig tijdens de bevalling, terwijl zijn vriendin juist heel rustig bleef. Debby heeft al een dochter uit een eerdere relatie: Juno. Ondanks de stress bleef Dekker zijn vriendin steunen tijdens de 'verschrikkelijke pijnen'. "Ik heb als een soort boeddha naast haar gezeten. Je bent er natuurlijk gewoon voor elkaar."

Zowel moeder als zoon voelen zich goed en het gezin geniet van van de eerste dag met de kleine. "De ouders zijn geweest en voor de rest zijn we lekker met zijn viertjes", aldus Thomas. "We zijn lekker aan het genieten en iedereen is gezond, dus dat is fijn."

Doping

Dekker heeft een turbulent leven achter de rug. In de tijd van de succesvolle Nederlandse wielerploeg Rabobank werd hij gezien als het grootste wielertalent van ons land. Tussen 2005 en 2015 was hij prof, maar zijn carrière werd getekend door dopinggebruik.

Doping zat in het bloed van veel toprenners van zijn generatie en net daarboven, dus overtrad Dekker zelf ook de regels en nam hij al in 2006 zijn eerste verboden middel dat prestatiebevorderend werkte. Hij won daarmee de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië. Meer grote resultaten bleven uit en in 2009 werd hij geschorst vanwege positieve testresultaten.