Laurens ten Dam en Thomas Dekker zijn goede vrienden en verder levensgenieters pur sang. Samen nemen ze geregeld deel aan wedstrijden in de Verenigde Staten, waaronder een gravelwedstrijd in Texas. Daar raakten de twee echter verzeild in een spraakmakende zaak, waarna ze zelfs bijna in aanraking kwamen met de politie.

Bizarre moordzaak

In 2022 waren ze namelijk in Texas, toen de 25-jarige gravelwielrenster Moriah Wilson plotseling werd doodgeschoten. Daar logeerden ze bij het - eveneens gravelrijdende wielerpaar - Colin Strickman en Kaitlin Armstrong, die Wilson goed kenden. Achteraf bleek dat ze nota bene op de fatale dag bij hen logeerden. Toen eerst Strickman hoofdverdachte werd, en vervolgens Armstrong de echte dader bleek, raakten Ten Dam en Dekker verzeild in een bizarre moordzaak. Wilson bleek bovendien de minnaar te zijn van Strickman.

"Heel bizar, ineens zit je er middenin. Dat konden we niet voorzien. Voor ons gevoel moesten we daar wegwezen”, begint Ten Dam in hun gezamenlijke podcast Live Slow, Ride Fast. Even waren de twee ex-profwielrenners bang dat ook zij als medeplichtige werden gezien.

'Heel eng'

"We zaten in de auto en ik dacht: wij worden straks langs de kant van de weg gezet. Met vragen als: ’Wat heeft Colin jullie verteld dat wij niet weten? Waarom waren jullie in dat huis?’ Maar dat is gelukkig niet gebeurd", vervolgt Ten Dam. "Het was wel heel eng. Thomas en ik begonnen in de auto pas na een halfuur tegen elkaar te praten. Ik was blij dat hij erbij was, anders zat ik er alleen."

Uiteindelijk bleek na onderzoek dus dat het moordwapen van Armstrong was, en ook dat zij die bewuste dag met Wilson was geweest. Na een bizarre vluchtpoging, waarin ze onder meer haar gezicht liet veranderen met plastische chirurgie, werd ze opgepakt in Costa Rica. Voor Ten Dam en Dekker liep het dus met een sisser af. Zij hebben in ieder geval weer een nieuw verhaal om te vertellen over al hun avonturen samen.