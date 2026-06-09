De wielrenners van Visma - Lease a Bike hebben de ploegentijdrit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, voorheen het Critérium du Dauphiné, gewonnen. Hoewel het team te maken kreeg met pech en Wout van Aert vroeg moest lossen, kwam Matteo Jorgenson als eerste over de streep.

De Amerikaan Jorgenson was na 28,4 kilometer met start en finish in Perreux 9 seconden sneller dan de Brit Oscar Onley en de Fransman Kévin Vauquelin van Netcompany Ineos. De Fransman Alex Baudin van EF Education - Easypost behield met de derde tijd, op 29 seconden van Visma, de leiding in het algemeen klassement. De Franse etappekoers duurt tot en met zondag.

Pech

De renners van Visma - Lease a Bike waren bij de tussenpunten langzamer dan Netcompany Ineos. Het team was al vroeg Wout van Aert kwijtgeraakt en zag ook de Brit Ben Tulett door pech wegvallen. Bij Netcompany Ineos verloren ze ook kostbare seconden door een kettingprobleem van Onley.

Jorgenson maakte de achterstand in de slotkilometer goed en dook onder de tijd van Onley en Vauquelin, die net tekortkwamen om het geel over te nemen van Baudin. De Fransman heeft nu 12 seconden voorsprong op Vauquelin en Onley en 15 seconden op Jorgenson.

De Fransman Paul Seixas en de Mexicaan Isaac del Toro, andere favorieten voor het algemeen klassement, verloren respectievelijk 45 seconden en 1.01 minuut op Jorgenson.

Individuele tijden

In deze ploegentijdrit telden de individuele tijden aan de finish. Dat betekent dat een team niet meer, zoals voorheen, met meerdere renners tegelijk over de finish moet komen voor de eindtijd. De ploegentijdrit waarmee de Tour de France in juli start in Barcelona wordt met dezelfde regels verreden.

'Hij voelde zich niet goed'

De ploegentijdrit ging helemaal niet zoals gepland, legde Jorgenson in het flashinterview uit. "We verloren Wout al vroeg. Hij voelde zich niet goed en Ben reed lek en ging bijna onderuit. We hebben ons aangepast en ik denk dat we de laatste 10 kilometer niet harder hadden gekund."

De Amerikaan was ook blij met zijn eerste zege van dit jaar. "Deze overwinning is heel fijn na het voorjaar dat ik had", verwees hij naar zijn harde val in de Amstel Gold Race, waarbij hij zijn sleutelbeen brak.

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