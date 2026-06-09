Lotte Kopecky staat op de racefiets bekend als een echte veelwinnaar. De Belgische toprenster heeft een uitpuilend palmares, maar weet ook buiten haar sport succes te boeken. Maandag straalde ze op foto's van een wel heel bijzondere dag.

Lotte Kopecky was enkele weken geleden nog actief in de Ronde van Spanje bij de vrouwen, waar ze een etappe won en zelfs even de rode leiderstrui mocht dragen. Daarna zagen we de voormalig wereldkampioen wat minder. Ze nam niet deel aan de Giro, maar dat had een goede reden. Kopecky had in haar privéleven namelijk een zeer feestelijke dag waar ze zich op voor moest bereiden.

Speciale dag

Eind mei maakte de 30-jarige Kopecky bekend te gaan trouwen met haar grote liefde Axel Merckx. De zoon van wielerlegende Eddy is wel een stuk ouder dan de renster. Hij is 53 jaar oud. Toch is de liefde tussen de twee Vlamingen enorm groot, zo bleek uit de foto's die Kopecky afgelopen maandag deelde.

Afgelopen week zijn Kopecky en haar Merckx officieel getrouwd. "Een dag die we voor altijd zullen koesteren", schrijft de renster uit de regio Antwerpen bij het bericht. "Bedankt aan iedereen die deel uitmaakte van deze mooie dag. We waren superblij om onze reis met jullie te delen."

Op de foto's straalt Kopecky met een brede glimlach. Haar wielertenue heeft ze ingeruild voor een witte trouwjurk. Ook haar man Merckx beleefde één van de mooiste dagen uit zijn leven. De officiële plechtigheid vond plaats in de Église Notre-Dame de Laeken, een parochiekerk nabij Brussel. Ook deelt de tweevoudig wereldkampioen op de weg een foto van de openingsdans.

Eddy Merckx

(Schoon)vader Eddy Merckx kon er jammer genoeg niet bij zijn. De voormalig topwielrenner kwakkelt al geruime tijd met zijn gezondheid. Onlangs werd De Kannibaal nog opgenomen in het ziekenhuis. De 80-jarige Merckx werd bovendien eind mei nog geopereerd aan zijn heup, wat alweer de achtste ingreep in twee jaar tijd was.

Voor Kopecky kan haar vizier nu weer op het wielrennen, al is het nog niet helemaal duidelijk wanneer ze weer van start zal gaan. Merckx werkt overigens ook in de wielersport, bij de Amerikaanse opleidingsploeg Hagens Berman.

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