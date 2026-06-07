Lennart Jasch zal bij de meeste sportliefhebbers niet gelijk een belletje laten rinkelen, maar de 25-jarige Duitser blijkt van vele markten thuis. Jasch maakt zondag zijn debuut op WorldTour-niveau in het wielrennen, maar stond voor kort nog vooral op de schaatsen.

Jasch was tussen 2011 en 2024 een veelbelovende schaatser. De Duitser werd zelfs geselecteerd voor de nationale ploeg op het ijs. In 2023 moest hij vanwege een blessure zijn schaatsen even opbergen, waardoor hij zich meer op het wielrennen kon focussen. Dit deed hij hiervoor ook al, maar puur als training voor het schaatsen.

Het peloton in

Dan Lorang was trainer bij wielerploeg Bora-Hansgrohe en kwam in contact met Jasch. Hij moedigde hem aan om aan koersen mee te gaan doen en zo geschiedde. Niet veel later voegde Jasch zich bij de Bora-Hansgrohe Rookies.

Na enkele jaren bij de tweede ploeg van Bora-Hansgrohe, die nu samenwerken met Red Bull, maakte Jasch de overstap naar Tudor Pro Cycling Team U23. Dit jaar mocht hij met de ploeg mee naar de Tour of the Alps en daarin deed hij het ondenkbare: vanuit de vlucht was de Duitser de beste en won hij de koninginnenrit. Hij bleef grote namen als Thymen Arensman, Egan Bernal, Tom Pidcock en Giulio Pellizzari voor en won zelfs het bergklassement van de Italiaanse rittenkoers.

Tour Auvergne - Rhône-Alps

Deze week mag Jasch zich opmaken voor een nieuwe koers door de Alpen. Tudor heeft hem namelijk geselecteerd voor de Tour Auvergne - Rhône-Alps. Het is voor het eerst dat de Duitser meedoet aan een koers op WorldTour-niveau.

Door zijn goede prestaties is Jasch al eerder doorgeschoven naar de hoofdmacht van Tudor. Daar is de Duitser erg blij mee. "Ik wil uitzoeken hoe ver ik me nog kan ontwikkelen en hoeveel potentieel ik kan benutten. Ervaring opdoen in een grote ronde staat bovenaan mijn verlanglijstje."

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