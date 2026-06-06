Ex-topwielrenner Tom Dumoulin won de Giro d'Italia in 2017, maar kwam tijdens de koers lelijk in de problemen toen hij moest poepen. Dat leverde in de koninginnerit 2 minuten tijdverlies op. Dik negen jaar later blikt hij nogmaals terug op dat bepalende moment in zijn loopbaan.

Dumoulin kampte met diarree, verklaarde hij na afloop van de zestiende etappe van die Giro. "Ik kon het niet meer houden", sprak hij destijds. "De problemen begonnen tijdens de afdaling. Ik kon echt niet meer verder. Ik was sterk en had makkelijk bij Vincenzo Nibali en Nairo Quintana kunnen blijven. Dit is echt shit."

Nummer twee

Het moment werd de jaren daarna nog vaak opgerakeld. Het is aan zijn carrière gaan kleven. In de podcast Stamcafé Koers blikt hij er deze week ook op terug.

Dumoulin zegt: "Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik de enige Giro-winnaar ben geweest, die terwijl hij won, ook nog is gestopt voor een ’nummer twee'. Het was de koninginnerit, de dag na een rustdag, en ik was heel bang voor een hongerklop, dus ik ben heel veel gaan eten. Veel reepjes, waarschijnlijk ook op verkeerde momenten. En op een gegeven moment dacht ik: oh, dit gaat mis.."

Reepje

Hij vervolgt: "De eerste keer Stelvio heb ik vol in inspanning een reepje naar binnen gewerkt en toen voelde ik al in de afdaling dat-ie niet lekker was gevallen. Ik hoopte nog dat het wel weg zou trekken, maar het werd alleen maar erger en erger. Eenmaal in de vallei dacht ik: ja, ik moet wel gaan."

"Het viel in die vallei even helemaal stil, er wilde niemand rijden. Dat was mijn moment, maar ik durfde niet te gaan. Want ik dacht: als ik nu ga en ze gaan rijden, dan heb ik een probleem. Alleen met Laurens ten Dam tegen zo’n groep in een vallei van nog 20 kilometer, dan zouden we minuten verliezen."

Verkeersbord

Lang wachtte hij met daadwerkelijk afstappen om zijn behoefte te doen, want hij dacht na over wat de juiste plek en koerssituatie zou zijn. Tot hij simpelweg geen keus meer had en gewoon wel moest.

"Ik had nog gehoopt op een dixie of een cafeetje. Toen zag ik een mooi verkeersbord, dan had ik nog een soort van beschutting en toen ben ik gegaan."

NIGHTMARE: #giro17 leader Tom Dumoulin sees a large portion of his lead wiped away after emergency toilet break https://t.co/opcuX0PQcE pic.twitter.com/6Mt1Oq73O7 — ABC SPORT (@abcsport) May 24, 2017

Tour de France

Dumoulin is tegenwoordig onder meer wieleranalist bij de NOS. Hij zal een bijdrage leveren aan NOS Radio Tour de France op NPO Radio 1. Het radioprogramma is tijdens de Tour de France dagelijks tussen 14.00 en 18.00 uur te horen.

Verslaggever Sebastiaan Timmerman volgt de koers vanaf de motor. In de studio schuiven onder anderen oud-wielrenners Tom Dumoulin, Annemiek van Vleuten en Marcel Kittel aan als analisten.

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