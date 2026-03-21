Een opmerkelijk moment al vroeg in Milaan-San Remo. Nog voordat de koers echt op gang was gekomen, ging het mis voor een groepje aanvallers. Op een rotonde kozen zij de verkeerde richting en reden ze achter de koerswagen aan de verkeerde kant op.

Even na tienen was de start van het eerste wielermonument van het jaar. Al vroeg in de koers ging er een clubje renners - vooral Italianen - vandoor. De voorsprong verdween echter als sneeuw voor de zon na een verkeerde afslag. De verwarring ontstond doordat de volgwagen zelf een verkeerde afslag nam. De renners vooraan reageerde instinctief en volgden zonder te twijfelen. Pas enkele seconden later werd duidelijk dat het niet klopte, maar toen was het al te laat...

Kopgroep gaat verkeerd in Milaan-San Remo

"Wat is hier aan de hand? Ze gaan de verkeerde kant op", zag oud-renner Bobbie Traksel, die het co-commentaar doet bij Eurosport, direct. "De kopgroep gaat verkeerd. Jongens, jongens, jongens", verzuchtte hij.

De koersorganisatie sloeg inderdaad als eerste de verkeerde weg in, maar zij zullen zich indekken met het excuus dat het peloton de route moet kennen. "Het is altijd de fout van de renners", sprak hij. "Het is ook logisch, want die weg rechts is helemaal vrij", wees Traksel naar de fout. "Maar het is vroeg, hè", gaf hij de renners nog het voordeel van de twijfel.

Nieuwe kopgroep

Achter hen bleef het peloton wél op het juiste parcours en dat had direct gevolgen. De voorsprong die de kopgroep net aan het opbouwen was, verdween in één klap en het verschil werd snel gedicht.

Even later ontstond er opnieuw een kopgroep van negen renners, onder wie zeven Italianen: Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi, Lorenzo Milesi, Manlio Moro, Andrea Peron, Dario Belletta en Mirco Maestri. Ook de Spanjaard David Lozano en de Fransman Alexy Faure-Prost kozen het hazenpad.