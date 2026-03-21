Tadej Pogacar heeft zijn langverwachte zege in het wielermonument Milaan-Sanremo te pakken. De Sloveen wint in een sprint-à-deux van Tom Pidcock. Wout van Aert wordt derde. Mathieu van der Poel moest lossen op de Poggio.

De beslissing van de koers viel op de Poggio, waar Pogacar direct demarreerde. Mathieu van der Poel moest lossen, terwijl Pidcock als enige kon volgen. De wereldkampioen bleef aandringen, maar kreeg de Brit niet los. Op de Via Roma sprintte Pogacar uiteindelijk naar de overwinning.

De basis voor de finale werd al gelegd op de Cipressa. Pogacar trok daar stevig door, met Matieu van der Poel en Pidcock als enige volgers. Het drietal noteerde een recordtijd van 8.48 minuten en sloeg een gat op de achtervolgers. Daarmee was de koers definitief opengebroken.

Voor de regerend wereldkampioen is het zijn elfde zege in een wielermonument. De enige grote klassieker die hij nog niet gewonnen heeft, is Parijs-Roubaix. Op 12 april kan hij zijn triologie voltooien.

Aanval Pogacar op de Cipressa! Van der Poel en Pidcock mee

Op het steilste gedeelte van de Cipressa besluit Pogacar, net als vorig jaar, de aanval te kiezen. Van der Poel en Tom Pidcock kunnen volgen. Op de Cipressa noteren de drie renners een recordtijd van 8.48 minuten. Ook in de afdaling probeert de Sloveen het nog een keer, tevergeefs. In het tussenstuk richting de Poggio werken de drie goed samen, waardoor ze beginnen met een voorsprong van 20 seconden op de achtervolgende groep met onder anderen Wout van Aert.

Valpartij Pogacar

Vlak voor de Cipressa gaat Tadej Pogacar onderuit. De Sloveen valt op het slechtst denkbare moment van de koers en het is nog maar de vraag of de wereldkampioen op tijd kan terugkeren. Ook Mathieu van der Poel rijdt op achterstand. Teamgenoot Jasper Philipsen probeert zijn kopman terug te brengen. De Nederlander heeft bloed aan zijn hand. Pogacar heeft schade aan zijn heup.

Capo Berta leidt in

Met nog 40 kilometer te gaan is de finale van Sanremo nu echt begonnen. De Capo Berta heeft de finale van La Primavera officieel ingeleid en ervoor gezorgd dat de voorsprong van de kopgroep is geslonken van drie minuten naar minder dan een minuut. Vooraan in het peloton zitten de favorieten scherp. Van een vroege aanval van Pogacar is nog geen sprake.

Drietal Ineos naar de grond

Het begint onrustiger te worden in het peloton nu de finale nadert. Een harde valpartij volgt: drie Ineos-renners gaan tegen de vlakte: Kwiatkowski, Swift en Turner. Twee van hen lijken door te kunnen, maar Kwiatkowski is harder getroffen.

Tegenvaller voor Pogacar

Een flinke tegenvaller voor Tadej Pogacar. Ploeggenoot Jan Christen heeft moeten opgeven na een valpartij vroeg in de koers. De 21-jarige Zwitser, die dit seizoen sterk voor de dag komt, leek een belangrijke schakel voor de finale. Ook Orluis Aular (Movistar) is bij dezelfde valpartij uit koers geraakt.

Kopgroep bomvol Italianen

De vroege vlucht in Milaan-Sanremo bestaat uit negen renners, onder wie zeven Italianen: Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi, Lorenzo Milesi, Manlio Moro, Andrea Peron, Dario Belletta en Mirco Maestri. Ook de Spanjaard David Lozano en de Fransman Alexy Faure-Prost kiezen het hazenpad.

Vroege chaos!

De renners van Milaan-Sanremo zijn pas net begonnen aan het eerste wielermonument van 2026 en dat zorgt meteen voor een opmerkelijk moment. De kopgroep slaat linksaf, terwijl ze op de rotonde rechtsaf moeten. Het peloton dicht vervolgens het gat. Een enorme blunder in de openingsfase van La Primavera.

