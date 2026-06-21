Tadej Pogacar heeft de Ronde van Zwitserland op indrukwekkende wijze afgesloten. De Sloveense wereldkampioen won zondag ook de slotrit en voegde daarmee de Zwitserse rittenkoers voor het eerst toe aan zijn al indrukwekkende palmares. Het is een veelzeggend signaal richting de Tour de France, die op 4 juli van start gaat in Barcelona.

De laatste etappe kende drie beklimmingen van de Col de la Croix, met start en finish in Villars-sur-Ollon. Pogacar versnelde aan de voet van de slotklim op acht kilometer van de finish. Alleen Richard Carapaz probeerde even te volgen, maar moest de Sloveen al snel laten gaan. Pogacar zette vervolgens zijn jacht in op de koplopers.

Uit een kopgroep van elf renners had Nederlander Bart Lemmen gedemarreerd, met alleen Lenny Martinez en Nairo Quintana in zijn wiel. Martinez ging er even later alleen vandoor. Pogacar raapte eerst Mollema en later ook Lemmen op en haalde met nog een kilometer te gaan ook Martinez bij, die hij meteen achter zich liet. Lemmen finishte knap als derde op 1.33 minuut.

Dominantie

De dominantie van Pogacar in Zwitserland was ongekend. In het algemeen klassement had hij na vijf ritten meer dan zes minuten voorsprong op nummer twee Carapaz. Zo'n groot verschil tussen winnaar en runner-up was er voor het laatst in 1959. Het waren zijn twaalfde en dertiende zege van dit jaar, in slechts zestien koersdagen.

Pogacar zag de Ronde van Zwitserland als ideale voorbereiding op de Tour de France. "Het parcours was heel lastig, en iedere ronde werd zwaarder en zwaarder. Op het einde werd het een all-out inspanning. En het was superwarm", zei hij in het flashinterview. "Deze hitte en al zoveel hoogteverschil voor de slotklim, dat is wellicht ook hoe het in de Tour zal gaan. Het was dus heel goed om vandaag de benen te testen."

Gedachten bij vriendin

Na afloop had Pogacar ook een warme boodschap. "Ik ben blij dat ik nu naar huis kan naar Urska", verwees hij naar zijn vriendin Urska Zigart, die een kaakbreuk opliep in de vrouwenwedstrijd. Een klein schaduwpunt aan een verder stralende week voor de grote favoriet voor de Tour de France.

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel deed in de slotrit rustig aan en spaarde zijn benen richting de Tour. De Nederlander had in de Ronde van Zwitserland al de nodige aandacht getrokken, zij het niet alleen om zijn kwaliteiten op de fiets. In de tijdrit van zaterdag leek hij lange tijd af te stevenen op zijn eerste tijdritzege in zijn profcarrière, maar Pogacar dook er op het nippertje onderdoor met slechts 31 honderdsten van een seconde verschil.

Een tegenvaller die nog een staartje kreeg: Van der Poel wachtte met ontbloot bovenlijf af in de hotseat, iets wat de internationale wielerunie UCI niet kon waarderen. Hij kreeg een boete van 500 Zwitserse frank, omgerekend zo'n 540 euro wegens 'ongepaste kledij'.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover