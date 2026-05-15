Verschrikkelijk nieuws uit de wielersport. De Belgische Jilke Michielsen is op 19-jarige leeftijd overleden. Dat werd vrijdagmiddag bekendgemaakt via haar Instagram-account, waar ze de afgelopen jaren openhartig deelde over haar strijd.

De wielerwereld lag aan de voeten van de jonge Michielsen. Op haar zestiende pakte ze al Belgische titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. In 2022 werd ze Belgisch kampioene op de weg bij de junioren, een jaar later herhaalde ze dat kunstje bij de beloften. Een grote toekomst leek gegarandeerd, tot de pijn begon.

Oneerlijke strijd

"Twee zomers geleden kreeg ik enorm veel last van mijn rug", vertelde Michielsen vorig jaar in het Vlaamse televisieprogramma Vive le Vélo. "Dat is een klacht die je moeilijk serieus kunt nemen als wielrenster." Maar de pijn werd heviger, haar benen voelden aan alsof ze elk moment verzuurden. Scans volgden, en de uitslag was verwoestend: botkanker, het zeldzame Ewing-sarcoom.

In de zomer van 2024 leek het ergste voorbij. Michielsen werd kankervrij verklaard en stapte afgelopen winter weer op de fiets. Maar een controlescan bracht het meest gevreesde nieuws: de kanker was terug, en dit keer definitief. Chemotherapie kon de ziekte nog afremmen, maar niet meer genezen. "Vijf minuten zit je daar zonder iets te zeggen", deelde ze op Instagram.

'Niet zagen, gewoon genieten'

Haar hoofd laten hangen ze deed ze niet. Michielsen bleef het gehele proces delen met har volgers én bleef hopen. Vorige maand schreef ze nog: "Hoe graag ik het ook anders zou willen, is dit allemaal in sneltreinvaart aan het gebeuren. Hopelijk stopt het toch nog eventjes." Ze droomde van een leuke festivalzomer en behaalde onlangs nog haar rijbewijs. Het betekende kleine overwinningen in een groot gevecht. Vrijdagmiddag maakte haar familie bekend via haar Instagram dat ze dat gevecht heeft verloren. Ze werd 19 jaar.

Het afscheidsbericht op haar Instagram spreekt boekdelen. "Niet zagen, gewoon genieten", werd Michielsen geciteerd. In het Belgisch dialect betekent 'zagen' zoveel als zeuren. Niet klagen dus, maar genieten van wat je hebt. Zelfs toen het leven haar zo weinig gaf.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover