Het is een zwarte dag voor het wielrennen. Het Belgische talent Milan Bral is op slechts 21-jarige leeftijd overleden als gevolg van zijn verwondingen na een ongeval tijdens een training. Hij reed als derdejaarsbelofte voor het team DOVY KEUKENS - FCC CyclingTeam. Hij was een neef van ex-renner Sep Vanmarcke.

Bral benutte zijn zaterdag met het rijden van een trainingsritje. Die voerde hem onder meer naar Ronse, een stad in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Daar vond een aanrijding plaats. De wielrenner kwam ten val en liep levensbedreigende wonden op. Vervolgens is Bral overgebracht naar het UZ Gent. Helaas bleek het onmogelijk om zijn leven te redden.

Reacties

Het Nieuwsblad schrijft zaterdagavond deze treurige woorden: "Burgemeester Ignace Michaux (CD&V) van Ronse bevestigde aan onze redactie dat de jongeman om 22.30 u. overleden is in het UZ Gent. Hij lag er sinds zaterdagmiddag op de afdeling intensieve zorgen nadat hij op training door een wagen werd aangereden."

Jochen Deweer van Dovy Keukens-FCC Cycling Team meldt: "Milan was aan het trainen toen hij werd aangereden door een wagen. Het was alleszins geen ploegactiviteit, wellicht was hij alleen aan het trainen. Milan reed sinds januari bij onze ploeg."

Strijd

Eerder op de dag plaatste het wielerteam een story op Instagram. Daarin staat: "Op dit moment levert Milan een moedige stijd en wordt hij omringd door de best mogelijke zorgen. Onze gedachten zij bij hem, zijn familie en naasten."

Uit posts op Instagram van Bral blijkt dat hij een vriendin had: Paulien Naessens. Ook zij is actief in het wielrennen, al staan er op ProCyclingStats geen uitslagen meer van haar van na 2023. De broer van Milan, Xibe, rijdt bij de junioren.

Opgeven