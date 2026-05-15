De organisatie van de Giro d'Italia heeft twee 'fans' geïdentificeerd die renners duwden in de etappe naar Napels. Zij wachten mogelijk juridische sancties na de bizarre actie.

De renners wilden een rototonde nemen in de etappe naar Napels van afgelopen donderdag. Op die rotonde stonden twee jongens. Zij probeerden eerst al met rare bewegingen de aandacht van de renners te krijgen, maar één jongen ging nog een stuk verder. Hij deelde een duw uit aan een van de renners van Soudal Quick-Step, die daardoor gelukkig niet onderuit ging. De actie van de jongens werd ook nog gefilmd door een derde persoon.

Inmiddels heeft de Italiaanse politie de twee negentienjarige jongens op het oog. Zij kwamen uit het dorp waar het incident plaats vond. Door de beelden konden de jongens op worden gespoord en zij worden nu aangeklaagd vanwege het verstoren van de openbare veiligheid. Het is nog niet bekend wat voor straf de negentienjarige jongens te wachten staat.

Reactie vanuit de Giro

Tijdens de rit van donderdag plaatste de Giro al een statement via social media. "Respecteer de renners, respecteer de race en respecteer de Giro d'Italia. Wij houden van de fans langs de kant. We houden van het enthousiasme en de manier waarop jullie de renners toejuichen. We houden ervan hoe jullie je kleden als flamingo's. Maar dit is een lijn waar je nooit over moet gaan. Wees niet zoals deze jongens", deelt de organisatie met een beeld van het incident bijgevoegd.

Respect the riders. Respect the race. Respect the #GirodItalia



🫶 Fans, Tifosi. We love you on the roadside. We love your enthusiasm, we love that you cheer on the riders, we love that you dress like flamingos.



❌ But there's a line not to cross. Don't be like this guy. pic.twitter.com/iO7wJNkUOa — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2026

Gelukkig gingen er geen renners onderuit tijdens het incident. Helaas was dat wel het geval in het slot van de etappe. Op de gladde kasseien in Napels ging Dylan Groenewegen nipt voor de finish onderuit, waarna hij een groot deel van het peloton meenam. Davide Ballerini won uiteindelijk de race, net voor Jasper Stuyven. Tweevoudig ritwinnaar Paul Magnier werd opgehouden door de val in het peloton, maar hij wist alsnog de derde plaats in de zesde etappe te pakken.

