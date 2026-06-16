De doelman van Kaapverdië weet vast niet wat hem momenteel overkomt. De 40-jarige Vozinha is binnen een halve dag 2,5 miljoen volgers op Instagram rijker. Nadat hij een heldenrol vertolkte tegen Spanje op het WK, is hij plots wereldberoemd. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is de man onderwerp van gesprek.

Hij debuteerde met Kaapverdië op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico en schreef daar geschiedenis. Tegen grootmacht en titelfavoriet Spanje hield het kleine Kaapverdië stand en sleepte er zelfs een punt uit. Het duel eindigde in 0-0 en dat was vooral aan hem te danken. Hij werd man of the match en zag zijn leven veranderen binnen een paar uur.

Instagram-ontploft

Een Braziliaanse influencer van CazéTV zag zijn prestaties en besloot een oproep te doen op sociale media. Iedereen moest de beste man gaan volgen, en dat deed iedereen massaal. "Hij had aan het begin van de dag nog 40.000 volgers", legt verslaggever Rick Kraaijeveld uit. "Maar na vandaag staat de teller al op 4,5 miljoen en dat loopt alleen nog maar op."

Hedwiges Maduro geniet wel van zo'n actie. "Netjes hoor, dat is echt mooi. Als hij straks gaat stoppen, dan zit hij alsnog gebakken. Dan kan hij lekker filmpjes maken op dat account en dan loopt hij binnen." Het laat maar weer zien hoe snel iemand zichzelf in de kijker kan spelen op een WK. De 40-jarige maakte nog nooit zoiets mee in zijn leven.

De prestatie is er dan ook een van formaat. "Echt geweldig dat ze dit hebben gedaan. Ik denk dat ze geleerd hebben van de wedstrijd van Curaçao die met 7-1 verloren van Duitsland. Als je zag hoe Kaapverdië verdedigde, ik heb geen onlogische tackle gezien. Het was wel hard, compact op eigen zestien maar wel goed verdedigd", zag Maduro. "Een echte stunt", noemt Robert Maaskant het.

De doelman vertelde na afloop nog een hartverscheurend verhaal voor de camera's. Waar iedereen feestvierde na afloop, nam hij een momentje voor zichzelf waarin de tranen vloeiden. Hij dacht aan zijn twee grootouders die overleden zijn en miste zijn moeder. Zij kreeg geen visa omdat ze een bepaald bedrag moesten betalen, dat lukte niet op tijd.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en Hedwiges Maduro de laatste ontwikkelingen op het WK voetbal en bij het Nederlands elftal. Ze zagen de stunt van Kaapverdië en de Instagram-hype die ontstond rondom de 40-jarige keeper. Ze hebben het over de ontslagen trainer van Tunesië en wat dat voor Oranje zal betekenen én bespreken de rol van Memphis bij Oranje.

Ook komt de familiedag van Oranje voorbij wat prachtige beelden opleverde van de internationals met hun kinderen. Verder laten Maaskant en Maduro zich uit over de kritiek op Virgil van Dijk en Frenkie de Jong. Beluister elke dag een nieuwe aflevering om 7.30 uur op jouw favoriete podcastplatform.

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