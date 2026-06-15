Het is één groot feest in Kaapverdië en ver daarbuiten. Dat de eilandstaat voor het eerst ooit actief is op een WK zorgde al voor euforie, maar na het sensationele gelijkspel tegen topfavoriet Spanje (0-0) barstte de trots pas écht los. "Als sportman huil je dat je hier niet bij bent", zegt Jeffry Fortes, 26-voudig international van Kaapverdië.

Fortes keek vol ongeloof en emoties naar de prestatie van zijn ex-teamgenoten. De 37-jarige verdediger, goed voor 26 interlands namens Kaapverdië, zag hoe de straten in Rotterdam na het laatste fluitsignaal veranderden in één groot volksfeest. "Wat een ongekende prestatie, hè", reageert Fortes vol enthousiasme tegenover Sportnieuws.nl.

Vertrouwen in Kaapverdië

Kaapverdië plaatste zich voor het WK dankzij een ijzersterke defensie. De Blauwe Haaien kregen in tien kwalificatieduels slechts acht goals tegen, wonnen Groep D en eindigden knap boven grootmacht Kameroen. Een resultaat tegen Spanje durfde echter niemand te dromen. "Natuurlijk had ik wel een bepaald vertrouwen, want Saoedi-Arabië heeft vier jaar geleden ook gewonnen van Argentinië (1-2)."

"We moesten alleen ook wel realistisch blijven. Kom op, het is toch wel Spanje", zegt de goedlachse Fortes. "Wij hebben nu alleen wel bewezen dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Ik ben zó trots op deze prestatie."

'Het is chaos in Rotterdam'

Waar Nederlandse steden de afgelopen jaren vooral volliepen bij successen van landen als Turkije of Marokko, kleurde Rotterdam dit keer in de kleuren van Kaapverdië. Auto’s reden toeterend door de stad, supporters hingen uit ramen en op straat werd gedanst en gezongen. "Het is één grote chaos in Rotterdam. Allemaal mensen met toeters, geschreeuw en gedans. Ik kan niet beschrijven hoe trots dit ons maakt."

Emoties bij Kaapverdianen

Die emoties waren niet alleen zichtbaar op straat, maar ook voelbaar bij veel Kaapverdianen zelf. Na het laatste fluitsignaal vloeiden tranen van geluk bij supporters en spelers, die jarenlang droomden van een moment als dit. Terwijl Fortes met Sportnieuws.nl sprak, trok in Rotterdam opnieuw een stoet feestvierders voorbij.

"Voetbal is voor ons véél meer dan een sport, want het brengt echt mensen bij elkaar. Wij komen dan ook allemaal samen, zoals we nu ook hebben gedaan. Wij zijn een heel kleine gemeenschap, maar tegelijkertijd maakt ons dat ook heel groot. Wij hebben nu namelijk wel laten zien wat Kaapverdië is", gaat Fortes verder.

Bekroning van knappe ontwikkeling

Voor Fortes voelt het resultaat als de bekroning van een ontwikkeling die al jaren geleden werd ingezet. De verdediger debuteerde in 2014 voor Kaapverdië tijdens een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup en maakte vervolgens tal hoogtepunten mee met de nationale ploeg. Toch steekt dit resultaat daar volgens hem ver bovenuit.

"We hadden ons al laten zien op de Afrika Cup, maar nu doen we dat ook nog op het allerhoogste podium. Dit maakt echt héél veel emoties los in onze gemeenschap, omdat we nu eindelijk een bepaalde erkenning krijgen voor al het harde werk van de afgelopen jaren. Maar denk maar niet dat we nu gaan zweven", voegt hij er snel aan toe. "We moeten hier even van genieten en dat gaan we in Rotterdam zeker doen."

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Grootste moment ooit voor Kaapverdië

Het gelijkspel tegen Spanje noemt Fortes zonder twijfel het grootste moment uit de Kaapverdische voetbalgeschiedenis. "Ik heb heel veel meegemaakt en gespeeld tegen allerlei toplanden, maar dit overtreft alles. Het WK halen was al één, maar dit is écht de bevestiging dat we zó goed op weg zijn met Cabo", zegt Fortes, die zelf ontbreekt op het WK. "Als sportman huil je dat je hier niet bij bent, want het absoluut gekund."

"Ik heb de afgelopen jaren redelijk goede jaren gehad, maar er zijn gewoon bepaalde keuze gemaakt waardoor ik er niet bij ben. Nu ben ik gewoon diehard supporter. Ik stond nu ook vooraan bij de televisie met mijn shirtje aan te schreeuwen. Ik was er graag bij geweest, maar op dit moment ben ik vooral trots op deze ongekende stunt", besluit Fortes vol enthousiasme.

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