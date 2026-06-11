Het Nederlands elftal had woensdag een open training in Kansas City, waarbij Amerikaanse Oranje-fans aanwezig mochten zijn. Uit navraag blijkt echter dat die supporters uit de Verenigde Staten maar bar weinig van ons geliefde Oranje afweten.

Tijdens de open training van Oranje in Kansas City waren er een aantal Oranje-fans te zien op de tribunes. Sommige keken in stilte, sommige fans probeerden de ploeg aan te moedigen. De meeste van die supporters waren Amerikanen met een speciale liefde voor Oranje. Zo was er een fan die tijdens het WK van 1994 verliefd was geworden op het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Brazilië. Een andere supporter volgt ons land op het WK nadat hij op vakantie was geweest in Amsterdam.

Presentatrice Noa Vahle stelde de in het oranje gehulde fans nog wat vragen, maar die bleken niet echt op de hoogte van de huidige stand van het Nederlands elftal. Zo vertelde de man die op vakantie was geweest in Amsterdam dat hij niemand van het team kende. Een andere vrouw met een Ajax-shirt aan had geen flauw idee wie Wout Weghorst was, de enige Oranje-speler van de Amsterdammers dit WK. Ook een ouder stel met Oranje-shirts en hartjes daarop kon geen enkele speler van het Nederlands elftal opnoemen. Ook bondscoach Ronald Koeman deed bij hen geen belletje rinkelen.

WK-programma Oranje

Of er ook veel Amerikaanse fans aanwezig zullen zijn tijdens de eerste WK-wedstrijd van Nederland is nog de vraag. Oranje speelt dat openingsduel in Dallas om 22:00 uur Nederlandse tijd tegen het lastige Japan. De tweede groepswedstrijd wordt gespeeld in Houston terwijl het laatste groepsduel in Kansas City wordt gespeeld. In die laatste plaats heeft Oranje dus ook de basis voor dit WK.

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